Em crise na Série B, Athletico demite diretor de futebol

O Athletico demitiu o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, nesta quarta-feira (11). O Furacão foi o único time da Série B que não contratou na janela de transferência do Mundial, entre 2 de 10 de junho.

Rodrigo Possebon chegou ao clube como diretor das categorias de base em julho de 2024. Com o rebaixamento na Série A, ele acabou promovido para o principal em dezembro e ficou com a responsabilidade de reformular o elenco rubro-negro, junto com os dirigentes Mario Celso Petraglia (presidente) e Márcio Lara (financeiro).

Para 2025, o Athletico fez 18 contratações e gastou R$ 19,4 milhões em três deles: Léo Pelé (R$ 12,3 milhões, definitivo), Kevin Velasco (R$ 1,1 milhão, empréstimo) e Renan Peixoto (R$ 6 milhões, definitivo). Por outro lado, o clube arrecadou R$ 157,7 milhões em 22 saídas.

Em maio, Possebon deu sua única entrevista coletiva e avaliou o elenco como "altíssimo nível e o melhor da Série B". Em campo, entretanto, o desempenho deixou a desejar.

No Paranaense, o Furacão caiu nas semifinais com uma derrota por 3 a 0 para o Maringá, na Arena da Baixada. Na Copa do Brasil, a equipe avançou três fases e enfrenta o São Paulo nas oitavas de final. Por fim, na Série B, o Athletico ocupa apenas a 12ª colocação, com 14 pontos em 11 jogos - a distância para a ZR é de quatro pontos, enquanto está a seis pontos do G-4.

O clube começou o ano com o técnico Maurício Barbieri, passou pelo interino João Correia e agora é comandado por Odair Hellmann, que fez três jogos na Série B. O treinador admitiu a necessidade de reforços, mas revelou que alguns jogadores "não querem vir para o Athletico" pelo mau momento e pressão pelo acesso.

A expectativa, então, era de que o Furacão trouxesse atletas na janela do Mundial e não esperasse o próximo mercado, entre 10 de julho e 2 de setembro. Contudo, o clube apenas se desfez do ídolo e zagueiro Thiago Heleno no período.

Rodrigo Possebon atuou pelo Santos entre 2010 e 2011 e foi campeão da Libertadores. Foto: Ivan Storti/Santos

Carreira de Rodrigo Possebon

Fora dos gramados, Rodrigo Possebon foi diretor da base do Barra-SC e gerente de futebol da Ferroviária-SP. Ele fez cursos pela Fundação Getúlio Vargas, Cruyff Institute, Universidade do Futebol e Federação Paulista de Futebol (FPF).

Em campo, se formou na base do Internacional e jogou por Santos, Criciúma, Mirassol, Juventude, Náutico, URT e Passo Fundo no Brasil. Pelo exterior, atuou no Manchester United, Braga (Portugal) e Vicenza (Itália).

