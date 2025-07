Natural de Itapipoca, atacante celebra destaque no futebol cearense

O atacante Paulinho, de 19 anos, vem sendo um dos destaques da equipe sub-20 do Tirol-CE. Com uma história de superação, o atleta é uma demonstração da importância e do impacto que os projetos sociais possuem no futebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador é natural da cidade de Itapipoca, que tem cerca de 130 mil habitantes e fica no interior do Ceará. Seu talento foi descoberto por meio dos projetos Anjos de Cristo e FutVida. Paulinho conta que perdeu a mãe ainda jovem, mas continuou em sua trajetória por conta do apoio familiar.

— Tenho muita gratidão pela minha família, especialmente meu pai e meus irmãos, que sempre estiveram ao meu lado. Também tenho alguns parentes que me ajudaram bastante. Eles são minha força, e a cada conquista eu sei que é uma vitória de todos nós. Além da minha mãe, que eu continuo lutando por ela - destaca.

continua após a publicidade

Paulinho, atacante de 19 anos do Tirol (Foto: Baggio Rodrigues)

Ida ao Tirol e estreia profissional

O centroavante, que também atua pelas pontas, chegou ao Tirol após passar por uma avaliação. São 15 partidas pelo time até o momento, com 12 gols e três assistências. Paulinho integrou o elenco que disputou a Copa Seromo, tradicional torneio de base no Ceará. Sua equipe alcançou a semifinal da competição e ele conquistou a artilharia, com nove gols.

— Fico muito feliz por ter ajudado minha equipe com nove gols. Essa Copa Seromo foi uma experiência incrível. Tudo isso serve de aprendizado. Vamos seguir em frente, sempre buscando melhorar - relata.

continua após a publicidade

Em adendo ao desempenho na categoria, o atleta já teve a oportunidade de fazer a sua estreia pela equipe profissional. Diante do Cariri, no Campeonato Cearense de 2025, Paulinho marcou o quarto gol do Tirol no triunfo por 4 a 0.

Com velocidade, força e finalização em seu estilo de jogo, o jovem segue em busca do sucesso no futebol. Compartilhando do desejo de inúmeros brasileiros, Paulinho sabe que já possui uma das características mais relevantes para o ramo: o suporte da família.