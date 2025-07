O duelo do Corinthians com o Cruzeiro marca o reencontro entre a Fiel e Cássio, goleiro que fez história com a camisa alvinegra, e que atualmente defende a equipe mineira. A partida será nesta quarta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Timão prepara homenagens para o ex-goleiro. Conforme noticiado pela 'TNT', e confirmada pelo Lance!, Cássio receberá uma placa pelos serviços prestados pelo Corinthians. Entre 2012 e 2024, o jogador disputou 712 partidas e conquistou nove títulos: uma Libertadores (2012); um Mundial de Clubes (2012), quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019); dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017); além de uma Recopa Sul-Americana (2013).

Além da placa, também está planejado uma homenagem no telão da Neo Química Arena. Cássio deixou o Corinthians na metade de 2024, após ficar com uma imagem desgastada no clube. Será a primeira vez que o goleiro enfrentará o Timão como titular de outra equipe.

Reencontro

A única vez que o jogador esteve do lado oposto do Corinthians em uma partida do Campeonato Brasileiro foi em 2006, quando ainda era reserva de Marcelo Grohe no Grêmio. Na ocasião, o Tricolor Gaúcho bateu o Timão por 2 a 0, no Olímpico.

Antes mesmo de se tornar titular absoluto do Grêmio se transferiu ao PSV Eindhoven, da Holanda, onde permaneceu até 2012, quando foi contratado pelo Corinthians. No Timão, foi destaque na conquista do Mundial de Clubes, fez ótimas defesas e assegurou a vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea, no Japão. O jogador conquistou o troféu de melhor jogador da competição.