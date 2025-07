Mycael perde titularidade no Athletico e tem reação inesperada nas redes sociais

Alvo de críticas da torcida, o goleiro Mycael perdeu a titularidade no Athletico e ficará no banco de reservas contra a Ferroviária-SP nesta terça-feira (22), às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 18ª rodada da Série B. O experiente Santos, 34 anos, assume a posição.

continua após a publicidade

Com a mudança promovida pelo técnico Odair Hellmann, o jogador de 21 anos decidiu apagar todas as fotos de uma rede social.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta manhã, Mycael chegou a apagar as imagens que tinha no Instagram, com exceção de uma. Na única, em preto e branco, ele está sentado junto à trave na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV, que decretou o rebaixamento na Série A de 2024.

Pouco depois, o goleiro também apagou essa foto restante e fechou a conta, que antes era pública, Agora, o perfil fica disponível apenas para seguidores (85,3 mil).

continua após a publicidade

Mycael passou a receber críticas e vaias da torcida na derrota por 1 a 0 para o Goiás, em casa, há duas rodadas, quando falhou no gol de Anselmo Ramon. No domingo (20), torcedores foram ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), para protestar e xingaram, em coro, o jogador. Ele foi o único individualizado.

Um dia depois da manifestação, Odair Hellmann optou por fazer a troca na meta atleticana. Santos, que retornou neste ano e só fez um jogo no Paranaense, terá a primeira oportunidade na Série B.

continua após a publicidade

Ídolo do Athletico, Santos foi criado e revelado no CT do Caju. Com a camisa rubro-negra, o goleiro levantou sete taças: Copa do Brasil (2019), Sul-Americana (2018 e 2021), Paranaense (2016, 2018 e 2020) e Taça Suruga (2019).

➡️ Veja as notícias do Athletico

Mycael no Athletico

Ederson, Weverton e Mycael, em treino da Seleção Brasileiro, no começo de 2023. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Vindo de Porto Velho-RO, Mycael começou no Athletico em 2018, com 14 anos e no sub-15, após passar por testes. Dois anos depois, ele assinou o primeiro contrato profissional aos 16 anos.

Em março de 2023, já integrado ao elenco principal do Furacão, ele foi convocado para a Seleção Brasileira, na primeira convocação após a Copa do Mundo do Catar, disputada no final do ano anterior. Mycael acabou lembrado por Ramon Menezes, então treinador interino com a saída de Tite, para dois amistosos contra o Marrocos, mas não entrou em campo.

No Athletico, o goleiro só estreou profissionalmente em julho de 2024 ao substituir Léo Linck durante a partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão, na Arena. Com grandes atuações, Mycael assumiu a titularidade e foi um dos poucos a se salvar na queda para a Série B.

Ao todo, ele tem 66 jogos com a camisa rubro-negra. O contrato com o time paranaense vai até o final de 2027, com multa de 30 milhões de euros (R$ 196,2 milhões, na cotação atual)

Além da carreira no Furacão, Mycael brilhou com a amarelinha nas Seleções sub-15, sub-16, sub-17 e sub-20. Pelo Brasil, ele conquistou o Sul-Americano sub-15 em 2019 e o sub-20 em 2023 - esse último justamente com Ramon Menezes no comando. Nas duas campanhas, o goleiro foi decisivo, com direito a bater o pênalti do título.

Próximos jogos do Athletico na Série B

Na nona posição, com 23 pontos, a três da Chapecoense, que abre o G-4, o Furacão volta a campo nesta terça-feira (22). O Athletico recebe a Ferroviária-SP às 20h, na Arena da Baixada.