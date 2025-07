O Itabirito Futebol Clube, de Itabirito (MG), oficializou na manhã desta quarta-feira (23) a contratação de Hoffmann Túlio como novo técnico da equipe feminina, que disputará a Série A2 do Brasileirão em 2026. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube.

O Lance! já havia antecipado o acerto da equipe mineira com o treinador, que retorna ao futebol de Minas Gerais após comandar Palmeiras e Fluminense. Em entrevista ao L!, Hoffmann falou sobre as expectativas para o novo desafio na carreira.

— É uma sensação muito boa, de estar em casa, em um ambiente familiar, mesmo sendo um clube onde vou trabalhar pela primeira vez. O futebol mineiro é um território que conheço bem, tenho muitos amigos por aqui, então estou muito feliz — afirma Hoffmann.

A escolha pelo Itabirito foi motivada tanto pelo projeto apresentado quanto pelo retorno a um cenário já conhecido por ele. O treinador é tricampeão mineiro (2018, 2019 e 2020), e tem passagens por América Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro, além de Palmeiras e Fluminense, fora do estado.

— O que mais me chamou atenção foi a conversa com a diretoria. Eles deixaram muito claro o projeto para o futebol feminino, que ainda vai completar um ano, e as expectativas para as próximas temporadas. Outra coisa é voltar ao futebol mineiro, que é a minha casa, também foi determinante — completa o treinador.

Itabirito cresce no futebol feminino

Fundado em 2022, o Itabirito é um dos clubes caçulas de Minas Gerais e se tornou uma Sociedade Anônima de Futebol em 2024. Além do futebol masculino, também mantêm investimentos na modalidade feminina e alcançou, nesta temporada, um acesso inédito à segunda divisão nacional.

A campanha da Série A3 teve classificação na vice-liderança do Grupo A3, com 5 pontos em três jogos. No mata-mata, eliminou o Coritiba e o Pérolas Negras, alcançando o acesso, mas caiu na semifinal para o Vila Nova, perdendo a vaga na decisão.

Em 12 de julho, o time anunciou o desligamento do então treinador Rodrigo Campos, após quatro vitórias e 11 jogos. No segundo semestre, a equipe disputa o Campeonato Mineiro Feminino 2025.