Tuma se pronuncia sobre denúncias no Corinthians: ‘Nada será feito de afogadilho’

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, emitiu um comunicado oficial sobre as diretrizes das investigações do órgão relacionadas as recentes denúncias dos associados e conselheiros relacionados a casos de corrupção envolvendo o clube alvinegro.

continua após a publicidade

O comunicado deixou claro que os casos serão encaminhados para análise da Comissão de Ética, e posteriormente, se necessário, terão votação no plenário do Conselho Deliberativo do Corinthians. Tuma não especificou os casos, mas citou ocorrências envolvendo ex-dirigentes e torcidas organizadas.

As últimas semanas vêm sendo marcadas por denúncias de corrupção. Uma delas envolve dois ex-presidentes da que fazem parte da chapa Renovação e Transparência. Duilio Monteiro Alves e Andrés Sanchez estão sendo investigados por gastos indevidos com o cartão corporativo do Corinthians durante suas gestões como presidentes, entre 2018 e 2023.

continua após a publicidade

Andrés Sanchez admitiu o uso do artifício para pagamentos pessoais em uma viagem para o Rio Grande do Norte, em 2020. Ao todo foram R$ 9 mil, e o ex-presidente chegou a reembolsar o clube alvinegro em R$ 15 mil. Duilio Monteiro Alves é acusado de ter movimentado cerca de R$ 80 mil em 40 dias, no final de 2023, que incluem compras de carnes nobres, cigarro e remédios para disfunção erétil.

As torcidas organizadas também se tornaram alvo de investigação. Uma reportagem do 'Uol' aponta que há uma dívida entre as agremiações e o Corinthians de R$ 500 mil que envolve o atraso no pagamento de mensalidades do Fiel Torcedor.

continua após a publicidade

— A Presidência do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que, após as diversas denúncias e notícias que envolvem dirigentes, ex-dirigentes, associados, funcionários e torcidas organizadas, todos os fatos que chegarem a nosso conhecimento por meio de requerimentos e informações comprovadas serão apurados com a devida atenção, segundo reza o Estatuto vigente. As apurações serão realizadas pelas Comissões do Conselho Deliberativo, conforme suas competências: tudo o que for pertinente será apreciado nas Comissões e posteriormente submetido à deliberação do Plenário, como tenho feito desde que o início desta Presidência do CD — disse o dirigente.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Romeu Tuma Jr. preside Conselho Deliberativo do Corinthians (Foto: Vitor Guedes / Lance!)

Posicionamento

Na nota oficial, Romeu Tuma Jr. esclareceu que as investigações não serão imediatas, para, segundo ele, não acelerar o processo e evitar más interpretações para a análise dos requerimentos.

— Esclareço que, para o bom andamento dos trabalhos e consequentes resultados, nada será feito de afogadilho ou seguindo o ritmo de narrativas que só provocam desinformação e não geram qualquer consequência positiva. Nesse sentido, minha função é dar garantias de que tudo será devidamente apurado nas regras que nos rege, ou seja, nem aquém e nem além do Estatuto — disse o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians.

Tuma também comunicou que será feito um levantamento para investigar possíveis dívidas entre as torcidas organizadas e o clube, que além das mensalidades, também irá apurar contribuições de antigas diretorias para a locomoção dos membros das agremiações em dias de jogos e durante o Carnaval.

— No escopo dessa análise será incluído o levantamento e entendimento de eventuais dívidas de Torcidas Organizadas não pagas ou perdoadas em gestões anteriores - incluindo eventuais contribuições para deslocamento em dias de jogos e patrocínio de desfiles das escolas de samba no Carnaval — finalizou.