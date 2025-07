Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das Séries A e B do Brasileirão, da Copa Sul-Americana, da semifinal da Eurocopa Feminina e entre outros mais.

continua após a publicidade

➡️Eduardo Paes afirma que Prefeitura do Rio irá arcar com pendência de estádio do Flamengo

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 23 de julho de 2025)

Brasileirão

Fluminense x Palmeiras – 19h – Sportv e Premiere

Ceará x Mirassol – 19h – Premiere

Corinthians x Cruzeiro – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere

Santos x Internacional – 21h30 – Globo e Premiere

RB Bragantino x Flamengo – 21h30 – Globo e Premiere

Vitória x Sport – 21h30 – Globo e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Jogos de hoje: o Corinthians enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Brasileirão Série B

Chapecoense x Volta Redonda – 19h – Disney+

Novorizontino x Goiás – 19h – Disney+

Cuiabá x América-MG – 21h30 – ESPN e Disney+

Amazonas x Paysandu – 21h30 – Disney+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Eurocopa Feminina (semifinal)

Alemanha (F) x Espanha (F) – 16h – CazéTV

➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

Copa Sul-Americana (playoff das oitavas)

Palestino x Bolívar – 19h – ESPN 4 e Disney+

Grêmio x Alianza Lima – 21h30 – Paramount+

Once Caldas x San Antonio Bulo Bulo – 21h30 – Paramount+

Amistoso Internacional

Arsenal x Milan – 8h30 – ESPN e Disney+

Colo-Colo x Valladolid – 17h – Disney+

MLS All-Stars x Liga MX All-Stars – 21h – Apple TV

Copa Paulista

Botafogo-SP x Inter de Limeira – 15h – Paulistão (YouTube)

Brasileirão sub-20

Palmeiras sub-20 x Fluminense sub-20 – 15h – Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Brasileirão sub-17

Santos sub-17 x Palmeiras sub-17 – 15h – Santos TV (YouTube)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.