Athletico fica na bronca com árbitro por pênalti polêmico, e diretor pede afastamento

O Athletico tropeçou novamente e ficou no empate em 1 a 1 com Ferroviária-SP na terça-feira (22), na Arena da Baixada, pela 18ª rodada da Série B, mas reclamou acintosamente da arbitragem por um pênalti marcado para o adversário. O diretor de futebol, Eduardo Freeland, pediu o afastamento dos árbitros principal e do VAR de qualquer jogo profissional.

- Nosso pedido, publicamente e que será feito também de forma oficial, é que esses dois profissionais não apitem mais jogos profissionais. Nem Série A, B, C ou D, porque (eles) não têm nível para encarar um jogo como esse. Certamente vão prejudicar outras equipes também. Isso faz mal ao futebol e é muito grave - afirmou, em entrevista coletiva após o jogo.

A jogada em questão aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o Furacão vencia por 1 a 0. O meia atleticano Dudu deu um carrinho para tentar evitar o cruzamento do meio-campista Thiago Lopes, da Locomotiva, com o braço aberto dentro da área.

O árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) foi chamado pelo árbitro de vídeo, Antônio Magno Lima Cordeiro (CE) para checar um possível toque na mão do atleta rubro-negro. Após análise no VAR, a penalidade foi confirmada.

- Obviamente antes de vir aqui, eu vi a imagem muitas vezes, consultei pessoas no meio da arbitragem, muito conhecedoras da regra. E é muito claro, é um erro que determina o resultado do jogo, foi muito grave o que aconteceu. Foi grotesco. Não tem nenhuma imagem que mostra a bola tocando na mão do nosso atleta. Mesmo que tocasse, é um movimento extremamente natural - avaliou Freeland.

Com 24 pontos, o Athletico ocupa a nona posição e não vence há três jogos na Série B, com um empate e duas derrotas. A diferença para o G-4 é de três pontos, mas pode aumentar com o complemento da rodada.

O áudio do VAR

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou o áudio do VAR na manhã desta quarta-feira (23). Abaixo, o diálogo do árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) e do árbitro de vídeo Antonio Magno Lima Cordeiro (CE).

Furtado (árbitro principal): "Eu não vi penal. Pra mim, ela (bola) não pegou no braço".

Cordeiro (VAR): "Toca no braço. Tanto toca como para, e é um braço descolado do corpo. Amplia o espaço corporal. Mesmo se ela (bola) toca no rosto, ele (Dudu) está com o braço ampliando o espaço corporal. Mesmo o toque leve no rosto não tira a questão do braço estar deslocado. Vou recomendar uma revisão para um possível penal".

Cordeiro (VAR): "O jogador de número 53, ele (Dudu) se atira na bola, ampliando o corporal, descolando o braço do corpo, caracterizando assim, uma mão de bloqueio".

Furtado (árbitro principal): "Tem um ponto de contato. Perfeito. Eu vou voltar (o jogo) com tiro penal, sem cartão amarelo".

