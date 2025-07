Saúl Ñíguez é o mais novo reforço do Flamengo para o restante da temporada 2025. O espanhol de 30 anos rescindiu seu contrato com o Atlético de Madrid e chega, sem custos, para defender o Rubro-Negro e integrar o time de Filipe Luís.

O meia chegou ao Rio de Janeiro na noite de terça-feira (22) e teve contato com alguns torcedores do time na saída do Aeroporto do Galeão. Ele ainda não falou com a imprensa, mas foi bastante atencioso com os apoiadores que estiveram presente no desembarque.

Nesta quarta-feira, o Lance! perguntou, em uma enquete, como seus leitores avaliam a contratação de Saúl Ñíguez pelo Flamengo. O levantamento foi feito no canal do clube no Whatsapp. Com mais de 1.000 participantes, o resultado foi positivo para o negócio.

Confira as notas atribuídas pelos torcedores para a contratação de Saúl

Na enquete feita pelo Lance!, cada torcedor poderia votar apenas uma vez e escolher uma nota de 0 a 10. Ao todo, 1277 votaram no levantamento e a média alcançada com a soma das notas atribuídas pelos participantes da enquete foi altíssima e atingiu a nota 9,1. Veja abaixo.

Torcedores avaliam contratação de Saúl Ñíguez (Foto: Lance!)

As três notas mais atribuídas para a chegada de Saúl Ñíguez ao Flamengo foram 10 (903 vezes), 9 (135 vezes) e 8 (104 vezes), respectivamente. Na outra ponta da enquete, 28 pessoas atribuíram nota 0 para a contratação do meia.

Saúl chega ao Flamengo após rescindir seu contrato de forma amigável com o Atlético de Madrid. O meia passou a integrar a equipe principal do clube espanhol em 2012, mas foi jogador das categorias de base do time desde a temporada 2008-09.

Saúl Ñíguez, que já jogou pela seleção da Espanha, vai reforçar o Flamengo (Foto: Divulgação)

Pelo Atlético de Madrid, Saúl marcou 48 gols, conquistou seis títulos e disputou 427 jogos, sendo o 7º atleta a ter vestido mais vezes a camisa do clube. Ele surgiu como uma grande promessa do futebol espanhol e conquistou a Eurocopa Sub-19 de 2012 com a seleção. Também disputou 19 jogos pela seleção principal da Espanha, com três gols marcados.