Athletico acerta com dirigente de clube rival da Série B

O Athletico acertou a contratação do executivo de futebol, Eduardo Freeland, do Avaí. Curiosamente, os times se enfrentam no sábado (21), às 16h (de Brasília), na Ressacada, pela 13ª rodada da Série B.

As negociações entre o Furacão e Eduardo Freeland começaram na semana passada, depois da demissão de Rodrigo Possebon. O presidente Mario Celso Petraglia o entrevistou e aprovou a vinda do dirigente.

O executivo, inclusive, avisou a direção do Avaí que aceitou a proposta nesta semana. A tendência é de que o diretor inicie os trabalhos no CT do Caju na próxima semana.

Eduardo Freeland chegou ao Leão da Ilha em junho de 2023 e conquistou do Campeonato Catarinense deste ano. Ele tem passagens por Cruzeiro, Flamengo, Botafogo e Bahia.

Athletico rescinde com Luciano Arriagada

O Athletico rescindiu com o atacante Luciano Arriagada na quarta-feira (18). O jogador de 23 anos não rendeu com a camisa rubro-negra desde a chegada, em 2023, e foi liberado para procurar outro clube.

Arriagada fez apenas um gol e uma assistência em 19 jogos pelo Furacão. A última vez que esteve em campo foi em 12 de fevereiro contra o FC Cascavel, pelo Paranaense.

No ano passado, ele chegou a ser emprestado ao Audax Italiano, do Chile. Criado e revelado pelo Colo-Colo, o atacante tem passagens pela base da seleção chilena.

Luciano Arriagada não conquistou espaço no Athletico e foi liberado. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico sofre na Série B

O Athletico foi o único time da Série B que não se reforçou na janela de transferência do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho. No dia seguinte ao fechamento, Rodrigo Possebon foi desligado.

Sem um executivo, o presidente Mario Celso Petraglia e o diretor financeiro Márcio Lara debatem nomes com o técnico Odair Hellmann para reforçar o elenco. Até aqui, o clube rubro-negro negocia com o lateral-direito Calegari, do Fluminense e o atacante Kevin Viveros, do Atlético Nacional-COL, enquanto o atacante Pedro Henrique, do Ceará, e o volante Lucas Sasha, do Fortaleza, não avançaram.

Em mau momento, o Furacão ocupa apenas a nona colocação da Série B, com 17 pontos em 12 jogos - a quatro pontos do G-4 e sete pontos acima da ZR.

