Em um dos jogos mais emocionantes da Série B, o Volta Redonda venceu o Athletico-PR de forma heroica. Na noite deste sábado (19), no Raulino de Oliveira, o time da casa perdia por 2 a 0, mas buscou uma virada espetacular para 3 a 2, resultado que dá um novo fôlego à equipe na luta contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A virada do Volta Redonda

O primeiro tempo foi de domínio do Athletico-PR, que se impôs e abriu uma vantagem confortável de 2 a 0, com gols de Alan Kardec e Zapelli, levando o placar para o intervalo.

Tudo mudou na segunda etapa. Logo no início, MV diminuiu e iniciou a reação do Voltaço. O empate veio aos 22 minutos, com um gol de cabeça de André Luiz. A virada, que incendiou o estádio, veio em uma grande jogada de Ítalo, selando a vitória heroica do time da casa.

continua após a publicidade

Como fica a tabela?

Com a vitória, o Volta Redonda chegou aos 18 pontos e, apesar de ainda estar em 19º, agora tem a mesma pontuação do Paysandu, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O resultado dá um novo ânimo para o clube na briga pela permanência.

Já o Athletico-PR estacionou nos 23 pontos, na nona posição, e perdeu a chance de se aproximar do G-4, o grupo de acesso para a Série A, ficando a 3 pontos de distância.

continua após a publicidade

Confira os resultados e jogos da 17ª rodada da Série B

Jogos de sábado (19):

Volta Redonda 3 x 2 Athletico-PR

Coritiba 2 x 5 Paysandu

Avaí 1 x 1 Vila Nova

Goiás 3 x 1 Cuiabá

Ferroviária 1 x 2 Athletic Club

Atlético-GO 0 x 1 Criciúma

Remo 1 x 1 Novorizontino

Operário 1 x 1 CRB

Jogos de domingo (20):

16h - Amazonas x Botafogo-SP

18h30 - América-MG x Chapecoense