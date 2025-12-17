O Athletico acertou a contratação do volante Juan Portilla, do Talleres, da Argentina, e da seleção da Colômbia, nesta quarta-feira (17). Por outro lado, o meio-campista Andrés Cubas decidiu ficar no Vancouver Whitecaps, do Canadá.

Juan Portilla, 27 anos, topou a base salarial e um acordo até o final de 2028 com o Athletico. Ele possui contrato com a equipe argentina até o fim de 2026, mas não faz parte dos planos do técnico Carlos Tévez e foi liberado para procurar um novo destino.

O Talleres ainda conseguiu uma recompensa financeira, ainda não divulgada, para liberá-lo ao time paranaense de forma antecipada. A diretoria atleticana tem boa relação com a cúpula argentina e, no mês passado, efetuou a opção de compra do lateral-direito Gastón Benavídez por 1,7 milhão de dólares (R$ 9,16 milhões, na cotação atual).

Além do Furacão, times do México e da Major League Soccer (MLS) também sondaram a situação do atleta. A informação do acerto foi dada inicialmente pelo canal 'Três Pontos' e confirmada pelo Lance!.

Na janela de transferência do meio do ano, três clubes brasileiros tentaram a contratação de Juan Portilla: Grêmio, Atlético-MG e Internacional. O Tricolor fez uma sondagem, enquanto o Galo e o Colorado formalizaram propostas, que foram recusadas.

Nesta temporada, o volante deu uma assistência em 31 jogos, sendo titular em 26, pelo Talleres.

Carreira de Juan Portilla, alvo do Athletico

Criado na base do Universitario Popayán, da Colômbia, e no Jacksonville Armada, dos EUA, Juan Portilla estreou profissionalmente no Melipilla, do Chile, em 2018. Depois, ficou dois anos no Alianza Petrolera e outras duas temporadas no América de Cali.

O volante chegou ao Talleres em 2024 e fez 78 partidas, com um gol e seis assistências. Ele foi capitão do time em algumas oportunidades.

Já na seleção colombiana, virou presença constante nas convocações do técnico Néstor Lorenzo. Ele disputou oito partidas entre 2024 e 2025, sendo cinco pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e três amistosos. A Colômbia está no Grupo K do Mundial, com Portugal, Uzbequistão e a seleção que passar da repescagem 1 mundial, entre Congo, Jamaica e Nova Caledônia.

Athletico recebe negativa de Andrés Cubas

Andrés Cubas marca o meia Messi, em Argentina x Paraguai, pelas Eliminatórias. Foto: Divulgação/APF

Além de fechar a contratação de Juan Portilla, o Athletico foi recusado por outro atleta durante o dia. Andrés Cubas, 29 anos, optou por encerrar a negociação e seguir no Vancouver Whitecaps-CAN, segundo o portal ABC Deportes, do Paraguai.

As partes conversavam desde o início do mês, mas não chegaram a um acordo salarial - a distância entre o oferecido pelo Furacão e o pedido do atleta é considerada bastante relevante. Atualmente, ele recebe R$ 500 mil mensais e era um pedido do técnico Odair Hellmann.

Na MLS deste ano, o meio-campista deu uma assistência em 31 partidas e quase se sagrou campeão no final de semana. Ele ficou com vice da competição em confronto contra o Inter Miami, de Messi. Ao todo, foram 41 confrontos na temporada, com dois passes decisivos.

Argentino, Andrés Cubas defende a seleção do Paraguai e tem boas chances de jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Neste ano, disputou cinco jogos das Eliminatórias e um amistoso.

Criado e revelado pelo Boca Juniors, jogou profissionalmente no gigante sul-americano entre 2014 e 2017. Depois, foi emprestado ao Pescara-ITA e Defensa y Justicia até se transferir ao Talleres.

Ele teve passagens pelo Nimes-FRA e chegou ao canadense em 2022. No Vancouver, tem um gol e seis assistências em 134 partidas.

Athletico no mercado

Na posição, o técnico Odair Hellmann conta com Felipinho, Élan Ricardo, Raul, Zapelli, João Cruz e Dudu, A direção avalia se algum deles será emprestado ou vendido - veja o balanço.

De olho em 2026, o Furacão iniciará os treinos online em 24 de dezembro e marcou a reapresentação no CT do Caju para 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada. O time sub-20 jogará o Campeonato Paranaense com alguns jogadores do time principal, enquanto o Athletico estreia no Brasileirão em 28 de janeiro.