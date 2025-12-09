O instituto Paraná Pesquisas, a pedido do portal UmDois Esportes, apontou quais são as maiores torcidas de Curitiba (PR). O resultado foi divulgado na segunda-feira (8) e envolve 10 equipes.

No levantamento, foram ouvidas 8.392 pessoas, entre homens e mulheres, a partir de 16 anos. Quem participou poderia votar em apenas um time.

Os dados foram recolhidos entre setembro de 2024 e novembro de 2025. A margem de erro é de 1,1 ponto percentual e o nível de confiança é de 95%.

- Fica muito clara a força do Athletico entre os mais jovens. Isso, provavelmente, devido aos títulos ganhos recentemente e as fase ruins de Coritiba e Paraná Clube. Se essa tendência continuar, a diferença vai aumentar - avaliou o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, ao UmDois.

Veja as maiores torcidas de Curitiba

1 . Athletico: 24,2% 2 . Coritiba: 19% 3 . Corinthians: 7,1% 4 . Paraná: 4,9% 5 . Flamengo e Palmeiras: 3,2% 6 . São Paulo: 2,5% 7 . Santos: 1,8% 8 . Grêmio: 1,7% 9 . Internacional: 0,9%

Não torce: 28,1%

Não sabe: 1,8%

Outros times: 1,6%

Maiores torcidas: Athletico aumenta distância para o Coritiba

O Paraná Pesquisas apontou que a atual diferença entre Athletico e Coritiba é a maior entre as pesquisas, realizadas desde 2008. Da primeira para cá, a vantagem do Furacão passou de 3,3% para 5,2%.

Nos últimos 17 anos, o Athletico foi campeão paranaense em sete oportunidades, bicampeão da Sul-Americana (2018 e 2021) e campeão da Copa do Brasil (2019). Além disso, acumula dois vices da Copa do Brasil (2013 e 2021) e um da Libertadores (2022). Por outro lado, jogou a Série B em 2012 e 2025.

Já o Coritiba também levantou a taça estadual sete vezes, mas não conquistou nenhum outro título de expressão. O clube alviverde bateu na trave com dois vices seguidos da Copa do Brasil (2011 e 2012), além de ter disputado a Série B em seis temporadas (2010, 2018, 2019, 2021, 2024 e 2025).

28,1% dos curitibanos responderam que não torcem para nenhum time.

2008

1 . Athletico: 24,6% 2 . Coritiba: 21,3%

2012

1 . Athletico: 22,55% 2 . Coritiba: 21,54%

2017

1 . Athletico: 31,2% 2 . Coritiba: 26,7%

2025

1 . Athletico: 24,2% 2 . Coritiba: 19%

Corinthians no top-3 maiores torcidas de Curitiba

Além da dupla Atletiba, o 'intruso' no top-3 de maiores torcidas de Curitiba é o Corinthians. O time paulista, que possui a maior torcida no estado paranaense, tem a preferência de 7,1% dos curitibanos.

O Coringão fica à frente da terceira força, o Paraná Clube, que fica na quarta colocação, com 4,9%. Com futuro incerto e risco de falência, o Tricolor está sem divisão nacional desde 2023, jogará a Segunda Divisão do Paranaense pela terceira vez nos últimos quatro anos e tenta vender a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para sobreviver.

O ranking ainda coloca o Flamengo e o Palmeiras, protagonistas nos últimos anos, empatados com 3,2%, na quinta colocação. São Paulo, Santos, Grêmio e Internacional também foram citados na capital paranaense, enquanto a soma de outros times chega a 1,6%.