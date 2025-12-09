Pesquisa revela as maiores torcidas de Curitiba; Corinthians é 'intruso' no top-3
Athletico lidera e aumenta vantagem sobre o Coritiba; Coringão é o terceiro
O instituto Paraná Pesquisas, a pedido do portal UmDois Esportes, apontou quais são as maiores torcidas de Curitiba (PR). O resultado foi divulgado na segunda-feira (8) e envolve 10 equipes.
No levantamento, foram ouvidas 8.392 pessoas, entre homens e mulheres, a partir de 16 anos. Quem participou poderia votar em apenas um time.
Os dados foram recolhidos entre setembro de 2024 e novembro de 2025. A margem de erro é de 1,1 ponto percentual e o nível de confiança é de 95%.
- Fica muito clara a força do Athletico entre os mais jovens. Isso, provavelmente, devido aos títulos ganhos recentemente e as fase ruins de Coritiba e Paraná Clube. Se essa tendência continuar, a diferença vai aumentar - avaliou o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, ao UmDois.
Veja as maiores torcidas de Curitiba
- Athletico: 24,2%
- Coritiba: 19%
- Corinthians: 7,1%
- Paraná: 4,9%
- Flamengo e Palmeiras: 3,2%
- São Paulo: 2,5%
- Santos: 1,8%
- Grêmio: 1,7%
- Internacional: 0,9%
Não torce: 28,1%
Não sabe: 1,8%
Outros times: 1,6%
Maiores torcidas: Athletico aumenta distância para o Coritiba
O Paraná Pesquisas apontou que a atual diferença entre Athletico e Coritiba é a maior entre as pesquisas, realizadas desde 2008. Da primeira para cá, a vantagem do Furacão passou de 3,3% para 5,2%.
Nos últimos 17 anos, o Athletico foi campeão paranaense em sete oportunidades, bicampeão da Sul-Americana (2018 e 2021) e campeão da Copa do Brasil (2019). Além disso, acumula dois vices da Copa do Brasil (2013 e 2021) e um da Libertadores (2022). Por outro lado, jogou a Série B em 2012 e 2025.
Já o Coritiba também levantou a taça estadual sete vezes, mas não conquistou nenhum outro título de expressão. O clube alviverde bateu na trave com dois vices seguidos da Copa do Brasil (2011 e 2012), além de ter disputado a Série B em seis temporadas (2010, 2018, 2019, 2021, 2024 e 2025).
28,1% dos curitibanos responderam que não torcem para nenhum time.
2008
- Athletico: 24,6%
- Coritiba: 21,3%
2012
- Athletico: 22,55%
- Coritiba: 21,54%
2017
- Athletico: 31,2%
- Coritiba: 26,7%
2025
- Athletico: 24,2%
- Coritiba: 19%
Corinthians no top-3 maiores torcidas de Curitiba
Além da dupla Atletiba, o 'intruso' no top-3 de maiores torcidas de Curitiba é o Corinthians. O time paulista, que possui a maior torcida no estado paranaense, tem a preferência de 7,1% dos curitibanos.
O Coringão fica à frente da terceira força, o Paraná Clube, que fica na quarta colocação, com 4,9%. Com futuro incerto e risco de falência, o Tricolor está sem divisão nacional desde 2023, jogará a Segunda Divisão do Paranaense pela terceira vez nos últimos quatro anos e tenta vender a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para sobreviver.
O ranking ainda coloca o Flamengo e o Palmeiras, protagonistas nos últimos anos, empatados com 3,2%, na quinta colocação. São Paulo, Santos, Grêmio e Internacional também foram citados na capital paranaense, enquanto a soma de outros times chega a 1,6%.
