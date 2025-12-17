Thiago Silva assina rescisão de contrato com Fluminense

O zagueiro Thiago Silva rescindiu contrato com o Fluminense na tarde de terça-feira (16), no CT Carlos Castilho. Com isso, chega ao fim a segunda passagem do defensor pelo clube onde foi formado. Foram 212 partidas e 19 gols no total. Thiago deixa o clube cerca de seis meses antes do tempo previsto em contrato.

continua após a publicidade

➡️Fluminense: Nonato dá bastidores de despedida de Thiago Silva com jogadores

Após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, Thiago Silva se despediu dos companheiros de time no vestiário. Uma possível aposentadoria está praticamente descartada. O jogador e a direção estavam conversando desde setembro sobre o tema.

Thiago Silva tem o desejo de voltar a ficar perto da família, que mora na Europa. O jogador é desejo do Milan, segundo veículos europeus. O zagueiro tem forte ligação com o clube italiano. Além do Milan, o Monstro também tem relação profunda com o PSG e com o Chelsea, outros clubes que teve passagem. Uma transferência para o Velho Continente não deve ser uma dificuldade para o atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Planejamento para o Fluminense de 2026

Mattheus Montenegro toma posse nesta sexta-feira (19), no Salão Nobre das Laranjeiras, e a partir disso dará início "oficial" às movimentações de mercado. As reuniões entre o novo presidente, Mário, Angioni e a comissão de Zubeldía já estão acontecendo há semanas.

O treinador tem confiança no atual elenco, mas vê margem para melhoria com reforços. Um detalhe importante é que esses reforços também podem ser internos, com jogadores pouco aproveitados e jovens de Xerém. Os alvos principais nesse momento são: um zagueiro, além de Nino, atacantes de lado de campo e a posição de centroavante.

continua após a publicidade

Sobre os possíveis reforços internos, Zubeldía entende que teve pouco tempo para rodar o elenco e dar chance para alguns nomes. Com a necessidade de pontuar no Brasileirão para conseguir a vaga direta na Libertadores, o argentino fechou o time titular e porque não tinha "margem para erro".

O Carioca e os treinos de pré-temporada podem ser importantes para esse processo. O Fluminense vai dividir o grupo no retorno das férias. O primeiro grupo inicia no dia 2 de janeiro e o segundo no dia 8. A parte que volta no dia 2 deve ter nomes como Lavega, Lezcano, Riquelme, Davi Schuindt e outros jogadores que são vistos com potencial.