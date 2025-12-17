menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG: River Plate pode incluir jogador no negócio por Fausto Vera

Argentinos podem oferecer atleta para 'facilitar' acordo com o Galo

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/12/2025
18:10
Fausto Vera contra o del Valle (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraFausto Vera (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
As negociações entre River Plate e Atlético pelo volante Fausto Vera seguem em andamento e com novos desdobramentos. Segundo informações da imprensa argentina, apuradas pelo Lance!, o clube de Buenos Aires estuda a inclusão de um jogador como parte do acordo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

As negociações entre River Plate e Atlético pelo volante Fausto Vera seguem em andamento e com novos desdobramentos. Segundo informações da imprensa argentina, apuradas pelo Lance!, o clube de Buenos Aires estuda a inclusão de um jogador como parte do acordo.

continua após a publicidade

O nome avaliado é o do lateral-direito Bustos, atualmente reserva de Montiel e listado entre as possíveis saídas do elenco do River. O atleta poderia ser envolvido na negociação por Vera.

Bustos já teve passagem pelo futebol brasileiro entre 2022 e 2024, período em que defendeu o Internacional. Ao todo, o lateral disputou 132 partidas pelo clube gaúcho antes de se transferir para o River Plate.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Bustos pelo River Plate (reprodução River)
Bustos pelo River Plate (reprodução River Plate)

Atlético busca por um lateral direito

A possibilidade de inclusão de Bustos na negociação está alinhada à informação de que a lateral direita é uma das prioridades do Atlético no mercado. Apesar disso, o clube mineiro mantém postura reservada e não divulga detalhes sobre negociações em andamento.

No setor, Saravia deve deixar o clube nos próximos dias. Com contrato válido até o fim do ano, as conversas por uma renovação ou possível negociação não avançaram. Atualmente, o técnico Sampaoli conta apenas com Natanael como opção de origem para a posição. Contratado no início da temporada, o jogador ainda não conseguiu se firmar na equipe.

continua após a publicidade

Galo no mercado de transferências

Até o momento, o Atlético não anunciou nenhuma contratação oficial. O que existe, por enquanto, são apenas sondagens e especulações de mercado, sem qualquer negociação confirmada pelo clube.

Entre os nomes sondados e apurados pelo Lance! estão o do volante Matias Galarza do Talleres. Segundo a diretoria do time argentino o Galo demonstrou interesse no atleta mas não sinalizou nenhuma proposta oficial.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias