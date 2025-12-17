Atlético-MG: River Plate pode incluir jogador no negócio por Fausto Vera

As negociações entre River Plate e Atlético pelo volante Fausto Vera seguem em andamento e com novos desdobramentos. Segundo informações da imprensa argentina, apuradas pelo Lance!, o clube de Buenos Aires estuda a inclusão de um jogador como parte do acordo.

O nome avaliado é o do lateral-direito Bustos, atualmente reserva de Montiel e listado entre as possíveis saídas do elenco do River. O atleta poderia ser envolvido na negociação por Vera.

Bustos já teve passagem pelo futebol brasileiro entre 2022 e 2024, período em que defendeu o Internacional. Ao todo, o lateral disputou 132 partidas pelo clube gaúcho antes de se transferir para o River Plate.

Atlético busca por um lateral direito

A possibilidade de inclusão de Bustos na negociação está alinhada à informação de que a lateral direita é uma das prioridades do Atlético no mercado. Apesar disso, o clube mineiro mantém postura reservada e não divulga detalhes sobre negociações em andamento.

No setor, Saravia deve deixar o clube nos próximos dias. Com contrato válido até o fim do ano, as conversas por uma renovação ou possível negociação não avançaram. Atualmente, o técnico Sampaoli conta apenas com Natanael como opção de origem para a posição. Contratado no início da temporada, o jogador ainda não conseguiu se firmar na equipe.

Galo no mercado de transferências

Até o momento, o Atlético não anunciou nenhuma contratação oficial. O que existe, por enquanto, são apenas sondagens e especulações de mercado, sem qualquer negociação confirmada pelo clube.

Entre os nomes sondados e apurados pelo Lance! estão o do volante Matias Galarza do Talleres. Segundo a diretoria do time argentino o Galo demonstrou interesse no atleta mas não sinalizou nenhuma proposta oficial.