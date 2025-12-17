A Fiel está na Neo Química Arena para a final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), o Corinthians encara o Vasco, às 21h30 (de Brasília). Nos arredores de Itaquera, o clima foi de festa da torcida alvinegra, com direito a provocações ao arquirrival Palmeiras.

O clube alvinegro organizou um evento especial para a decisão denominado "Esquenta da Fiel". Barracas foram montadas ao lado da Neo Química Arena, com diversas opções de alimentação, bebidas e uma atração musical.

A torcida presente na "Arena Ronaldo", provocou o Palmeiras antes da decisão da competição nacional. A banda de pagode que se apresentava no evento entoou o cântico, popular entre os corinthianos, que diz que o rival nunca conquistou o Mundial de Clubes da Fifa.

Caravanas

Dezenas de ônibus estavam estacionados na Neo Química Arena. Torcedores de outras regiões do Brasil viajaram para São Paulo, onde ocorre a primeira partida da decisão da Copa do Brasil. O Lance! conversou os corinthianos. A maioria veio da região sul, que tem forte presença da Fiel.

- Eu sou de Guaíra, no Paraná, muito longe. Foram 20 horas de viagem para realizar um sonho, meu pai já veio algumas vezes ao estádio, mas é a minha primeira vez. Estou com a expectativa da vitória e deste título que pode vir para nós - disse Matheus, um dos viajantes corinthianos em entrevista.

Dezenas de ônibus foram estacionados ao lado de fora da Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Busca pelo tetracampeonato

Será a oitava final de Copa do Brasil disputada pelo Corinthians. O clube alvinegro conquistou o título em 1995, 2002 e 2009. Em quatro oportunidades, ficou com o vice-campeonato: 2001, 2008, 2018 e 2022. Nas duas últimas temporadas, foi eliminado nas semifinais.

O Timão conta com o bom retrospecto para sonhar com a conquista. Nesta campanha, o Corinthians eliminou o Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. O jogo de volta será no Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo domingo (21).