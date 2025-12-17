Davide Ancelotti indica saída do Botafogo após decisão por demissão de preparador físico

Davide Ancelotti indicou que não deve permanecer no Botafogo para a temporada 2026. O principal motivo é a discordância do treinador italiano com a intenção da diretoria da SAF de demitir o preparador físico Luca Guerra, profissional que integra sua comissão técnica desde a chegada ao clube. A informação foi dada inicialmente pelo "O Globo" e confirmada pelo Lance!.

Segundo apuração do Lance!, ainda vai ocorrer uma nova conversa entre as partes, na tentativa de definir o futuro do comando técnico. No entanto, o cenário atual é de desgaste. Davide já comunicou internamente que não aceita seguir no clube sem Luca Guerra e que deixaria o Botafogo caso o preparador seja desligado.

A cúpula do futebol alvinegro, por sua vez, mantém a posição de que mudanças na preparação física são necessárias. Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.

Além das questões técnicas, Luca Guerra também esteve envolvido em episódios de atrito interno. Houve ao menos dois registros de insatisfação por parte da diretoria em relação à postura do profissional no dia a dia do clube, especialmente pela dificuldade de relacionamento com outros funcionários. Em um segundo momento, os conflitos teriam se intensificado, com discussões mais diretas e ambiente de trabalho considerado desgastante.

Futuro de Davide no Botafogo

Inicialmente, tudo indicava que Davide seguiria no Botafogo após reunião de planejamento com Textor. Posteriormente, porém, com o atrito, a saída é iminenete. Diante disso, a SAF do Botafogo já tem nomes mapeados no mercado para a função de preparador físico e não demonstra intenção de voltar atrás.

Neste momento, a saída de Davide Ancelotti e de sua comissão técnica aparece como o desfecho mais provável, caso o clube leve adiante a decisão de demitir Luca Guerra.