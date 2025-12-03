Com pré-contrato, Athletico tem o primeiro reforço para 2026

De maneira antecipada, o Athletico acertou a primeira contratação para 2026. Alejandro García, 24 anos, tem um pré-contrato assinado com o Furacão desde agosto deste ano.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

A diretoria rubro-negra chegou a tentar a liberação do jogador colombiano para a reta final da Série B, mas o Once Caldas não abriu mão do acordo até o final de 2025. Ele poderá ser registrado a partir de 5 de janeiro, quando abre a janela de transferência.

Por ficar livre no mercado, Alejandro García não terá custos pelos direitos econômicos, mas receberá luvas pela assinatura. O acordo com o Athletico é de três anos.

Na posição, o técnico Odair Hellmann conta com Felipinho, Élan Ricardo, Raul, Zapelli, João Cruz e Dudu. A direção ainda avalia se algum deles será emprestado ou vendido - veja o balanço.

continua após a publicidade

Além do jogador colombiano, o clube acertou a compra do lateral-direito Benavídez, que estava emprestado, por 1,7 milhão de dólares (R$ 9,16 milhões, na cotação atual). O acordo vai até o fim de 2028.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o acesso à Série A e de olho em 2026, o Furacão iniciará os treinos online em 24 de dezembro e marcou a reapresentação no CT do Caju para 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada. O time sub-23 jogará as três rodadas iniciais do Campeonato Paranense, e a equipe principal estreia no clássico contra o Coritiba, em 17 de janeiro.

continua após a publicidade

Carreira de Alejandro García, reforço do Athletico

Criado e revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, Alejandro García estreou profissionalmente em 2018 e fez quase toda a carreira no clube. Quatro anos depois, ele teve uma curta passagem pelo Progeso, do Uruguai, com dois confrontos disputados, e voltou ao time de origem.

Ao todo, o volante tem 172 jogos pelo Once Caldas, com oito gols e 13 assistências. Nesta temporada, marcou dois gols e deu quatro assistências em 40 partidas, sendo 33 como titular - entrou em campo pela última vez em 9 de novembro.

Pela seleção, Alejandro García acumula convocações para a base e disputou os Jogos Pan-Americanos de 2023. Além de atuar como segundo e terceiro homem do meio-campo, o jogador também já jogou como atacante de lado.

➡️ Veja mais notícias do Athletico