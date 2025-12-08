O Athletico não vai aproveitar novamente o zagueiro Gamarra para a próxima temporada. Após passagem apagada pelo Cruzeiro, o defensor será emprestado ao Olimpia, do Paraguai.

Fora dos planos do Furacão, Gamarra não tinha interesse em recuperar o espaço com a camisa rubro-negra, assim como o técnico Odair Hellmann não pretendia utilizá-lo. Nos últimos meses, ele sinalizou a vontade de retornar ao país de origem.

Assim, o zagueiro ficará emprestado ao Olimpia, clube que o projetou, até o fim de 2026.

Na Raposa desde fevereiro, Gamarra fez apenas cinco jogos neste ano, com 475 minutos em campo. A última vez que atuou foi em 28 de maio, na partida Cruzeiro x Unión, pela Sul-Americana.

O defensor ainda chegou a ser relacionado para outras 19 partidas, entre junho e dezembro, mas não foi acionado pelo técnico Leonardo Jardim.

Gamarra em Olimpia x Flamengo, pela Libertadores. Foto: Divulgação/Olimpia

Gamarra é o zagueiro mais caro da história do Athletico

Contratado no final de 2023, Gamarra custou 3,5 milhões de dólares (R$ 17,5 milhões, na época) e se tornou o zagueiro mais caro da história do Athletico. Ele veio do Olimpia, justamente o time que será emprestado, e assinou contrato até o final de 2027.

Pelo Furacão, o defensor fez 38 jogos, sendo 36 no ano passado e dois neste ano, e marcou um gol.

Criado e revelado pelo Independiente FBC, do Paraguai, Gamarra atuou no 12 de Octubre até se transferir para o Olimpia. No clube, fez 89 jogos entre 2022 e 2023, com cinco gols e uma assistência.