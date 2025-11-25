Athletico compra lateral-direito por cláusula de acesso à Série A

O Athletico confirmou o acesso à Série A na vitória por 1 a 0 contra o América-MG no domingo (23), pela 38ª rodada da Série B, e já fez o primeiro movimento no mercado da bola. O Furacão foi obrigado a comprar o lateral-direito Gastón Benavídez com a conquista em campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador de 30 anos fará o Athletico desembolsar 1,7 milhão de dólares (R$ 9,16 milhões, na cotação atual), Antes, ele já tinha custado 250 mil dólares (R$ 1,3 milhão, na cotação da época) pelo empréstimo.

No acordo inicial, o lateral tinha duas cláusulas que fariam o Furacão ser obrigado a exercer a opção de compra. Uma era a promoção para a elite do futebol brasileiro, confirmada no final de semana, e a outra era um mínimo de jogos estipulado em contrato.

continua após a publicidade

Lance!

Benavídez no Athletico

Contratado em setembro, vindo do Talleres, da Argentina, Benavídez fez um gol e deu três assistências em 23 jogos com a camisa rubro-negra. Ele foi titular em 21 partidas.

Além de lateral-direito, o atleta também atuou como zagueiro em algumas oportunidades no ano. Até por poder fazer mais de uma função em campo, o Athletico avaliou que o investimento obrigatório foi um acerto na janela de transferência do meio do ano.

continua após a publicidade