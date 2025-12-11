Após o rebaixamento à Série B, o volante Jadson se despediu do Juventude na quarta-feira (10). Ele deve acertar com o Athletico para a próxima temporada.

- Até breve, Jadson 🇳🇬🥹 Foram cinco temporadas e 220 jogos honrando o manto Jaconero. Inúmeros momentos que vão ficar para sempre gravados na memória da Papada. Nosso agradecimento e reconhecimento por liderar o Ju dentro de campo com a dedicação de um verdadeiro capitão. Você se tornou um de nós, um Jaconero de alma, que sempre representou o sentimento alviverde. Todos nós, da família Juventude, te desejamos sucesso na nova jornada. A você, Jadson, as portas do Alfredo Jaconi estarão sempre abertas! - publicou o clube, nas redes sociais.

Jadson tinha contrato com o time gaúcho até o fim de 2026, mas conseguiu a liberação antecipada. O meio-campista é aguardado em Curitiba (PR) nos próximos dias para fechar o acordo com o Furacão.

A diretoria rubro-negra já tinha tentado o atleta na última janela de transferência, entre julho e agosto deste ano. Diferente da tentativa anterior, o contexto atual favorece o time paranaense.

O Athletico conquistou o acesso à Série A de 2026, enquanto o Papo caiu e vai jogar a Série B. Na metade de 2025, o cenário era invertido.

Caso feche a transferência, Jadson jogará no Athletico pela segunda vez. Entre 2015 e 2016, ele atuou com a camisa rubro-negra por empréstimo da Udinese-ITA e disputou 27 jogos, com um gol marcado.

Carreira de Jadson, ex-Athletico

Com passagens na base do CFZ e Flamengo, Jadson foi revelado pelo Botafogo em 2011. Dois anos depois, ele foi negociado com a Udinese por 2,5 milhões de euros (R$ 6,4 milhões, na cotação da época).

No time italiano, o volante fez apenas um jogo e passou a ser emprestado para o próprio Athletico e a Ponte Preta. No Brasil, também defendeu Santa Cruz, Fluminense, Bahia e Cruzeiro.

No Juventude desde 2021, Jadson fez 220 partidas, com seis gols e 17 assistências.

Athletico mira outros volantes

Além de Jadson, o Athletico também tem outros três nomes na mira para o setor: Otávio, do Fluminense, o argentino naturalizado paraguaio Andrés Cubas, do Vancouver Whitecaps, do Canadá, e o boliviano Gabriel Villamíl, da LDU, do Equador.

Na posição, o técnico Odair Hellmann conta com Felipinho, Élan Ricardo, Raul, Zapelli, João Cruz e Dudu, além do recém-contratado Alejandro García. A direção ainda avalia se algum deles será emprestado ou vendido - veja o balanço.

De olho em 2026, o Furacão iniciará os treinos online em 24 de dezembro e marcou a reapresentação no CT do Caju para 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada. O time sub-20 jogará o Campeonato Paranaense com alguns jogadores do time principal, enquanto o Athletico estreia no Brasileirão em 28 de janeiro.