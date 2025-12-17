menu hamburguer
Botafogo

Botafogo anuncia saída de Davide Ancelotti e dá recado sobre novo treinador

Nova comissão técnica será anunciada em breve


Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
19:58
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraDavide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (17) a saída de Davide Ancelotti do comando da equipe principal. Junto com o treinador, também deixam o clube o preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan. A decisão foi tomada após reuniões realizadas ao longo do dia. A diretoria informou que a nova comissão técnica será anunciada em breve.

Botafogo queria mudança na preparação física

A cúpula do futebol alvinegro entende que mudanças na preparação física eram necessárias. Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.

O principal motivo da saída foi a discordância do treinador italiano com a decisão da diretoria da SAF de demitir o preparador físico Luca Guerra, profissional que integrava sua comissão técnica desde a chegada ao clube.

Além das questões técnicas, Luca Guerra também esteve envolvido em episódios de atrito interno. Houve ao menos dois registros de insatisfação por parte da diretoria em relação à postura do profissional no dia a dia do clube, especialmente pela dificuldade de relacionamento com outros funcionários. Em um segundo momento, os conflitos teriam se intensificado, com discussões mais diretas e ambiente de trabalho considerado desgastante.

Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

