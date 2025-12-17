Ronaldo Fenômeno e Kaká falam sobre jogar na Kings League: 'Talvez'

A torcida brasileira que sonha em ver Ronaldo Fenômeno e Kaká desfilando talento na Kings World Cup Nations recebeu um "banho de realidade" misturado com uma ponta de esperança. Em live da Kings League com Gerard Piqué, os campeões do mundo foram sinceros sobre o atual estado físico, mas deixaram as portas abertas para um formato específico de exibição.

Ronaldo e Kaká participaram da live da Kings League para falar sobre a Copa do Mundo da modalidade criada por Piqué (Foto: Divulgação)

Para Ronaldo, a intensidade dos jovens atletas da Kings League é o maior empecilho. O Fenômeno foi enfático ao descartar uma competição completa.

— Cara, eu assisto direto e não, não. Definitivamente, categoricamente, não dá. Não tenho mais físico pra isso. Esses caras estão voando de uma maneira impensável. Eu acho que nós voávamos quando éramos jovens. Mas, hoje em dia, a gente sofre jogando tênis já — brincou Ronaldo, que completou: — Talvez um jogo de Legends, um aquecimento pra alguma competição, nós poderíamos fazer tranquilamente e pode ser muito divertido. Mas uma competição inteira pode acabar definitivamente com o resto que sobra de bom no corpo.

Kaká, que esteve presente fisicamente na Cupra Arena em Barcelona, endossou as palavras do amigo. O último brasileiro a ser eleito melhor do mundo destacou que a velocidade do jogo é muito superior ao que se percebe pela televisão.

— Estive na Arena acompanhando lá. Cara, é muito intenso. Às vezes, na TV, você não tem muita noção da intensidade do jogo. Hoje, pra gente acompanhar o jogo completo não dá. Os meninos estão muito bem: nível técnico, físico, entendimento do jogo… o salto que deu do primeiro split para a Kings Cup foi impressionante — analisou Kaká.

Apesar do "não" para o jogo corrido de 40 minutos, Kaká lançou um desafio para Piqué que pode ser o caminho para vermos os ídolos em ação no Brasil. A ideia seria criar uma regra especial para jogadores veteranos.

— Eu acho que num formato de Legend Card, aí fica até pro Piqué pensar um pouco a ideia, seria interessante. Numa Legend Card até acho que dá pra gente animar — sugeriu o ex-camisa 10 da Seleção e do Milan.

A ideia do Legend Card permitiria que craques históricos participassem de momentos específicos da partida, como cobranças de pênalti, faltas ou períodos curtos de jogo, preservando a integridade física e garantindo o espetáculo para o público brasileiro.