Athletico: confira jogadores em fim de contrato e com acordo para 2026
Veja quem deve ficar e sair do Furacão para a próxima temporada
Com o acesso à Série A, o Athletico começou a planejar a próxima temporada. Na pautas, estão as permanências, saídas e contratações.
Do grupo atual, nove jogadores encerram o contrato nesta temporada e somente dois deles têm chances de ficar. Para o ano que vem, 19 atletas possuem acordo e alguns deles podem ser emprestados.
O Lance! fez um levantamento dos jogadores em fim de contrato e quem tem acordo para 2026, além de atletas que voltam de empréstimo. Confira abaixo:
Jogadores em fim de contrato no Athletico
Empréstimo
- zagueiro Tobias Figueiredo (Fortaleza)
- atacante Tevis (Cruzeiro)
- atacante Kevin Velasco (Puebla-MEX)
Fim do vínculo
- goleiro Matheus Soares
- zagueiro Lucas Belezi
- lateral-esquerdo Léo Derik
- meia Patrick
- meia Giuliano
- atacante Alan Kardec
Dos noves atletas em fim de contrato, o lateral-esquerdo Léo Derik negocia a renovação, enquanto o meio-campista Patrick é avaliado como composição de elenco por ter sido bastante utilizado pelo técnico Odair Hellmann.
Já o meia Giuliano tem uma cláusula de renovação automática por conta do acesso à Série A, mas o Furacão trabalha com duas opções: rescisão em comum acordo ou empréstimo. Tevis e Velasco, que possuem opções de compra, não serão adquiridos, e o restante buscará novos clubes.
Jogadores com contrato no Athletico para 2026
- goleiro Santos - contrato: dezembro/2026
- goleiro Mycael - contrato: dezembro/2027
- zagueiro Carlos Terán - contrato: dezembro/2026
- zagueiro Aguirre - contrato: dezembro/2027
- zagueiro Léo Pelé - contrato: dezembro/2028
- zagueiro Habraão - contrato: dezembro/2028
- zagueiro Arthur Dias - contrato: dezembro/2028
- lateral-direito Benavídez - contrato: dezembro/2028
- lateral-direito Madson - contrato: abril/2026
- lateral-esquerdo Fernando - contrato: dezembro/2026
- lateral-esquerdo Esquivel - contrato: junho/2028
- volante Raul - contrato: dezembro/2027
- volante Felipinho - contrato: dezembro/2027
- volante Élan Ricardo - contrato: junho/2026 (empréstimo, Besiktas-TUR)
- meia João Cruz - contrato: fevereiro/2028
- meia Dudu - contrato: dezembro/2029
- meia Zapelli - contrato: julho/2027
- atacante Luiz Fernando - contrato: junho/2026
- atacante Leozinho - contrato: dezembro/2026
- atacante Mendoza - contrato: dezembro/2027
- atacante Julimar - contrato: dezembro/2027
- atacante Isaac - contrato: dezembro/2027
- atacante Renan Peixoto - contrato: fevereiro/2028
- atacante Kevin Viveros - contrato: julho/2028
Do elenco principal, o Furacão entende que vai receber propostas pelo lateral-esquerdo Esquivel e pelo meia Zapelli, com possibilidades de venda. Além disso, atletas que perderam espaço, como o zagueiro Habraão, o lateral-esquerdo Fernando e os volantes Raul e Élan Ricardo, devem ser emprestados - outra possibilidade é que joguem o início do Paranaense, que terá uma equipe sub-23 na primeira fase.
Jogadores que voltam de empréstimo ao Athletico
- zagueiro Gamarra (Cruzeiro) - contrato: dezembro/2027
- lateral-direito Dudu (Atlético-GO) - contrato: dezembro/2026
- atacante Mastriani (Botafogo) - contrato: dezembro/2026
- atacante Lucas Di Yorio (Universidad de Chile-CHI) - contrato: dezembro/2027
A comissão técnica atleticana não deve aproveitar nenhum dos quatro atletas que voltam de empréstimo. Outros dois jogadores estão emprestados e não voltam agora por conta dos vínculos até a metade de 2026: o lateral-direito Hayen Palacios (Nacional-URU) e o atacante Romeo Benítez (Olimpia-PAR).
