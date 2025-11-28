Athletico: confira jogadores em fim de contrato e com acordo para 2026

Com o acesso à Série A, o Athletico começou a planejar a próxima temporada. Na pautas, estão as permanências, saídas e contratações.

Do grupo atual, nove jogadores encerram o contrato nesta temporada e somente dois deles têm chances de ficar. Para o ano que vem, 19 atletas possuem acordo e alguns deles podem ser emprestados.

O Lance! fez um levantamento dos jogadores em fim de contrato e quem tem acordo para 2026, além de atletas que voltam de empréstimo. Confira abaixo:

Jogadores em fim de contrato no Athletico

Empréstimo

1 . zagueiro Tobias Figueiredo (Fortaleza) 2 . atacante Tevis (Cruzeiro) 3 . atacante Kevin Velasco (Puebla-MEX)

Fim do vínculo

1 . goleiro Matheus Soares 2 . zagueiro Lucas Belezi 3 . lateral-esquerdo Léo Derik 4 . meia Patrick 5 . meia Giuliano 6 . atacante Alan Kardec

Dos noves atletas em fim de contrato, o lateral-esquerdo Léo Derik negocia a renovação, enquanto o meio-campista Patrick é avaliado como composição de elenco por ter sido bastante utilizado pelo técnico Odair Hellmann.

Já o meia Giuliano tem uma cláusula de renovação automática por conta do acesso à Série A, mas o Furacão trabalha com duas opções: rescisão em comum acordo ou empréstimo. Tevis e Velasco, que possuem opções de compra, não serão adquiridos, e o restante buscará novos clubes.

Jogadores com contrato no Athletico para 2026

1 . goleiro Santos - contrato: dezembro/2026 2 . goleiro Mycael - contrato: dezembro/2027 3 . zagueiro Carlos Terán - contrato: dezembro/2026 4 . zagueiro Aguirre - contrato: dezembro/2027 5 . zagueiro Léo Pelé - contrato: dezembro/2028 6 . zagueiro Habraão - contrato: dezembro/2028 7 . zagueiro Arthur Dias - contrato: dezembro/2028 8 . lateral-direito Benavídez - contrato: dezembro/2028 9 . lateral-direito Madson - contrato: abril/2026 10 . lateral-esquerdo Fernando - contrato: dezembro/2026 11 . lateral-esquerdo Esquivel - contrato: junho/2028 12 . volante Raul - contrato: dezembro/2027 13 . volante Felipinho - contrato: dezembro/2027 14 . volante Élan Ricardo - contrato: junho/2026 (empréstimo, Besiktas-TUR) 15 . meia João Cruz - contrato: fevereiro/2028 16 . meia Dudu - contrato: dezembro/2029 17 . meia Zapelli - contrato: julho/2027 18 . atacante Luiz Fernando - contrato: junho/2026 19 . atacante Leozinho - contrato: dezembro/2026 20 . atacante Mendoza - contrato: dezembro/2027 21 . atacante Julimar - contrato: dezembro/2027 22 . atacante Isaac - contrato: dezembro/2027 23 . atacante Renan Peixoto - contrato: fevereiro/2028 24 . atacante Kevin Viveros - contrato: julho/2028

Do elenco principal, o Furacão entende que vai receber propostas pelo lateral-esquerdo Esquivel e pelo meia Zapelli, com possibilidades de venda. Além disso, atletas que perderam espaço, como o zagueiro Habraão, o lateral-esquerdo Fernando e os volantes Raul e Élan Ricardo, devem ser emprestados - outra possibilidade é que joguem o início do Paranaense, que terá uma equipe sub-23 na primeira fase.

Jogadores que voltam de empréstimo ao Athletico

1 . zagueiro Gamarra (Cruzeiro) - contrato: dezembro/2027 2 . lateral-direito Dudu (Atlético-GO) - contrato: dezembro/2026 3 . atacante Mastriani (Botafogo) - contrato: dezembro/2026 4 . atacante Lucas Di Yorio (Universidad de Chile-CHI) - contrato: dezembro/2027

A comissão técnica atleticana não deve aproveitar nenhum dos quatro atletas que voltam de empréstimo. Outros dois jogadores estão emprestados e não voltam agora por conta dos vínculos até a metade de 2026: o lateral-direito Hayen Palacios (Nacional-URU) e o atacante Romeo Benítez (Olimpia-PAR).