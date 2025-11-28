menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Athletico: confira jogadores em fim de contrato e com acordo para 2026

Veja quem deve ficar e sair do Furacão para a próxima temporada

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 28/11/2025
07:31
Athletico jogadores acesso Série B comemoração
imagem cameraAthletico deve reformular o elenco para 2026. Foto: Robson Mafra/Agif/Gazeta Press
  Mais Notícias

Com o acesso à Série A, o Athletico começou a planejar a próxima temporada. Na pautas, estão as permanências, saídas e contratações.

Do grupo atual, nove jogadores encerram o contrato nesta temporada e somente dois deles têm chances de ficar. Para o ano que vem, 19 atletas possuem acordo e alguns deles podem ser emprestados.

O Lance! fez um levantamento dos jogadores em fim de contrato e quem tem acordo para 2026, além de atletas que voltam de empréstimo. Confira abaixo:

Jogadores em fim de contrato no Athletico

Empréstimo

    1.
  1. zagueiro Tobias Figueiredo (Fortaleza)
    2. 2.
  2. atacante Tevis (Cruzeiro)
    3. 3.
  3. atacante Kevin Velasco (Puebla-MEX)

Fim do vínculo

    1.
  1. goleiro Matheus Soares
    2. 2.
  2. zagueiro Lucas Belezi
    3. 3.
  3. lateral-esquerdo Léo Derik
    4. 4.
  4. meia Patrick
    5. 5.
  5. meia Giuliano
    6. 6.
  6. atacante Alan Kardec

Dos noves atletas em fim de contrato, o lateral-esquerdo Léo Derik negocia a renovação, enquanto o meio-campista Patrick é avaliado como composição de elenco por ter sido bastante utilizado pelo técnico Odair Hellmann.

Já o meia Giuliano tem uma cláusula de renovação automática por conta do acesso à Série A, mas o Furacão trabalha com duas opções: rescisão em comum acordo ou empréstimo. Tevis e Velasco, que possuem opções de compra, não serão adquiridos, e o restante buscará novos clubes.

Jogadores com contrato no Athletico para 2026

    1.
  1. goleiro Santos - contrato: dezembro/2026
    2. 2.
  2. goleiro Mycael - contrato: dezembro/2027
    3. 3.
  3. zagueiro Carlos Terán - contrato: dezembro/2026
    4. 4.
  4. zagueiro Aguirre - contrato: dezembro/2027
    5. 5.
  5. zagueiro Léo Pelé - contrato: dezembro/2028
    6. 6.
  6. zagueiro Habraão - contrato: dezembro/2028
    7. 7.
  7. zagueiro Arthur Dias - contrato: dezembro/2028
    8. 8.
  8. lateral-direito Benavídez - contrato: dezembro/2028
    9. 9.
  9. lateral-direito Madson - contrato: abril/2026
    10. 10.
  10. lateral-esquerdo Fernando - contrato: dezembro/2026
    11. 11.
  11. lateral-esquerdo Esquivel - contrato: junho/2028
    12. 12.
  12. volante Raul - contrato: dezembro/2027
    13. 13.
  13. volante Felipinho - contrato: dezembro/2027
    14. 14.
  14. volante Élan Ricardo - contrato: junho/2026 (empréstimo, Besiktas-TUR)
    15. 15.
  15. meia João Cruz - contrato: fevereiro/2028
    16. 16.
  16. meia Dudu - contrato: dezembro/2029
    17. 17.
  17. meia Zapelli - contrato: julho/2027
    18. 18.
  18. atacante Luiz Fernando - contrato: junho/2026
    19. 19.
  19. atacante Leozinho - contrato: dezembro/2026
    20. 20.
  20. atacante Mendoza - contrato: dezembro/2027
    21. 21.
  21. atacante Julimar - contrato: dezembro/2027
    22. 22.
  22. atacante Isaac - contrato: dezembro/2027
    23. 23.
  23. atacante Renan Peixoto - contrato: fevereiro/2028
    24. 24.
  24. atacante Kevin Viveros - contrato: julho/2028

Do elenco principal, o Furacão entende que vai receber propostas pelo lateral-esquerdo Esquivel e pelo meia Zapelli, com possibilidades de venda. Além disso, atletas que perderam espaço, como o zagueiro Habraão, o lateral-esquerdo Fernando e os volantes Raul e Élan Ricardo, devem ser emprestados - outra possibilidade é que joguem o início do Paranaense, que terá uma equipe sub-23 na primeira fase.

Jogadores que voltam de empréstimo ao Athletico

    1.
  1. zagueiro Gamarra (Cruzeiro) - contrato: dezembro/2027
    2. 2.
  2. lateral-direito Dudu (Atlético-GO) - contrato: dezembro/2026
    3. 3.
  3. atacante Mastriani (Botafogo) - contrato: dezembro/2026
    4. 4.
  4. atacante Lucas Di Yorio (Universidad de Chile-CHI) - contrato: dezembro/2027

A comissão técnica atleticana não deve aproveitar nenhum dos quatro atletas que voltam de empréstimo. Outros dois jogadores estão emprestados e não voltam agora por conta dos vínculos até a metade de 2026: o lateral-direito Hayen Palacios (Nacional-URU) e o atacante Romeo Benítez (Olimpia-PAR).

