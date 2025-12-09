Com o acesso à Série A, o Athletico decepcionou no primeiro semestre e conseguir corrigir a rota na segunda metade do ano, com investimento em reforços e bons desempenhos nos torneios nacionais. Em 2026, o Furacão tenta se realocar no Brasileirão após uma temporada de Série B.

O ano atleticano teve uma eliminação inesperada na semifinal do Campeonato Paranaense, quando buscava o tri, em derrota por 3 a 0 para o Maringá, em plena Arena da Baixada. A diretoria até bancou o técnico Maurício Barbieri, em uma atitude atípica, mas ele foi demitido na sexta rodada da Série B, na goleada sofrida por 4 a 1 para o Botafogo-SP, também em casa.

O treinador do sub-20, João Correia, ficou interinamente por três jogos até Odair Hellmann assumir em maio. O treinador pegou o Furacão na terceira fase da Copa do Brasil e a cinco pontos do G-4 na Série B, a partir da nona rodada.

O Athletico continuou patinando na Segundona e precisou contratar na janela de transferência, entre julho e agosto. O principal reforço foi o atacante Kevin Viveros, do Atlético Nacional-COL, por R$ 27,4 milhões, na maior contratação da história.

O atacante colombiano fez 10 gols em 25 jogos, sendo nove na Série B - oito deles fora de casa. O lateral-direito Benavídez, o zagueiro Carlos Terán e o atacante Mendoza também chegaram e viraram titulares em um time que precisava se renovar. Outro reforços, o zagueiro Aguirre perdeu espaço, e o volante Élan Ricardo fez apenas um jogo.

Além das contratações, o treinador Odair Hellmann deu espaço para o zagueiro Arthur Dias e o atacante Leozinho, que deram novo fôlego, e mudou a posição de Zapelli. O camisa 10 argentino passou de meia de criação para segundo volante e cresceu na nova função.

Com as mudanças, a equipe rubro-negra chegou às oitavas de final do torneio mata-mata, passando por São Paulo e caindo para o Corinthians, e embalou na Segundona. O técnico até ficou sete jogos sem vencer, a nove pontos do G-4, mas foi bancado e arrancou no returno, com 70,2% de aproveitamento (12V, 4E, 3D).

Números do Athletico em 2025

Temporada: 30 vitórias, 15 empates e 16 derrotas em 61 jogos, com 84 gols marcados e 62 gols sofridos.

Paranaense: 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas em 15 jogos, com 23 gols marcados e 13 gols sofridos.

Copa do Brasil: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 8 jogos, com 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Série B: 19 vitórias , 8 empates e 11 derrotas em 38 jogos, com 53 gols marcados e 43 gols sofridos.

Aproveitamento dos técnicos do Athletico em 2025

Maurício Barbieri: 12 vitórias, 7 empates e 5 derrotas em 24 jogos - 59,7%.

João Correia (interino): 1 vitória, 1 empate e 1 derrota em 3 jogos - 44,4%.

Odair Hellmann: 17 vitórias, 7 empates e 10 derrotas em 34 jogos - 56,8%.

Torcida do Athletico na Arena da Baixada. Foto: José Tramontin/Athletico

Projeções para 2026

Para o ano que vem, a diretoria rubro-negra definiu que vai utilizar um time sub-20, com alguns reforços do principal, para a disputa do Campeonato Paranaense. O título do estadual não é uma cobrança, com quartas de final da Copa do Brasil e a permanência na Série A como metas - uma vaga na Sul-Americana de 2027 também é considerável 'alcançável'.

- Ano que vem vai ser dificílima (Série A). Sempre é muito difícil quando você volta. Ano que vem sobe o patamar, sobe a dificuldade. Temos que ter atenção para não criar um cenário de cobrança. É um ano de extrema dificuldade para estabelecer o Athletico. Vai ser de confirmação na Série A - avaliou Odair Hellmann.

O técnico tem contrato até maio de 2026 e negocia uma extensão. Ele quer mais dois anos, enquanto o clube planeja renovar até o fim do ano que vem.

No elenco, nove jogadores estão em fim de contrato e apenas o lateral-esquerdo Léo Derik tem a renovação garantida. O meio-campista Patrick ainda tem o futuro avaliado.

Já os atletas com acordo, a direção entende que o lateral-esquerdo Esquivel e o meia Zapelli devem receber propostas de compra. Outros, como o zagueiro Habraão, o volante Raul e o lateral-esquerdo Fernando, devem ser emprestados. Veja o balanço completo