Athletico acerta com atacante ex-Corinthians e Santos para a Série B

O Athletico acertou nesta segunda-feira (3) a contratação de "Speed" Mendoza, atacante do Léon, do México. O jogador de 33 anos já atuou no futebol brasileiro pelo Corinthians, Bahia, Ceará e Santos.

A chegada do atleta tem a indicação direta do técnico Odair Hellmann, que trabalhou com ele no Peixe em 2023. Mendoza é o segundo reforço do Furacão para a próxima janela de transferências da Série B. Na semana passada, o clube paranaense pagou 5 milhões de dólares (R$ 27,5 milhões, na cotação atual) por Kevin Viveros, na maior compra da história do clube.

O Furacão também fará um investimento por "Speedy" e pagará a multa de rescisão, ainda não revelada, para tirá-lo do time mexicano. O Lance! apurou que o contrato é de dois anos e meio.

O mercado volta ficar aberto entre 10 de julho e 2 de setembro.

Mendoza, novo reforço do Athletico, fez três gols em 25 jogos pelo Corinthians em 2015. Foto Daniel Augusto Jr/Corinthians

Mendoza era alvo antigo do Athletico

Não é a primeira vez que o Athletico tenta trazer o atacante Mendonza. No final de 2022, ao se destacar pelo Ceará com 24 gols e nove assistências em 96 partidas, o Furacão realizou uma proposta, mas foi superado pela proposta salarial do Santos.

No Peixe, o jogador fez 10 gols e duas assistências em 45 jogos, mas ficou marcado também por estar no elenco do rebaixamento na Série A. No ano seguinte, Mendoza não foi utilizado no Campeonato Paulista de 2024 pelo técnico Fábio Carille e fechou com o Adana Demirspor, da Turquia, com três gols em 14 duelos. Nesta temporada, pelo León, o atacante tem nove gols e duas assistências em 28 confrontos.

Criado e formado no futebol colombiano, Mendoza passou por Deportivo Cali, Envigado, América de Cali, Cúcuta Deportivo e Deportivo Cali, além do indiano Chennaiyin, antes de fechar com o Corinthians. Pelo Timão, uma passagem apagada com três gols em 25 jogos.

Ele, então, foi emprestado ao Chennaiyin, New York City-EUA e Bahia até ser vendido ao Amiens, da França, por 1 milhão de euros (R$ 3,8 milhões, na cotação da época). Mendoza ficou três temporadas e meia no futebol francês e voltou ao futebol brasileiro para jogador no Ceará, em 2021, em transação com valores em sigilo.

Top-10 contratações mais caras do Athletico

Kevin Viveros: R$ 27,5 milhões

Vitor Roque: R$ 24 milhões

Bruno Zapelli: R$ 19,5 milhões

Mateo Gamarra – R$ 17,3 milhões

Canobbio – R$ 15,2 milhões

Romeo Benítez – R$ 14,8 milhões

Leo Godoy – R$ 14,5 milhões

Alex Santana – R$ 13 milhões

Tomás Cuello – R$ 12,8 milhões

Léo Pelé – R$ 12,3 milhões

Com Viveros e Mendoza, Athletico investe para se recuperar na Série B

O Athletico foi o único time da Série B que não se reforçou na janela de transferência do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho. No dia seguinte ao fechamento, o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, foi demitido. Para a vaga, o clube contratou Eduardo Freeland, do Avaí.

Após fechar com Viveros e Mendoza, o Furacão agora negocia com o zagueiro Juan Felipe Aguirre, do Atlético Nacional-COL, e com o lateral-direito Gastón Benavídez, do Talleres-ARG.

Em campo, o Athletico perdeu o clássico Atletiba em casa por 1 a 0 e caiu para a nona colocação da Série B, com 20 pontos em 14 jogos - a três pontos do Avaí, que abre o G-4. Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o Amazonas no sábado (5), às 20h30, fora de casa.

