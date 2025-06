As torcidas de Athletico Paranaense e Coritiba protagonizaram cenas lamentáveis neste sábado, horas antes do início do clássico. Um grupo de torcedores de cada clube foi falagrado brigando nos arredores da Arena da Baixada, em duelo que marca o reencontro dos dois times na 2ª divisão do Brasileirão após 30 anos.

O conflito entre os torcedores ganhou repercussão, relembrando, inclusive, um episódio recente em que os mesmos times protagonizaram outra confusão generalizada. No início do ano, no empate em 0 a 0, pelo Campeonato Paranaense, houve uma briga generalizada entre as torcidas.

Athletico e Coritiba se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão Série B. Saiba onde assistir ao clássico paranaense.

Posição de Athletico e Coritiba na tabela

O melhor ataque e a melhor defesa travam batalha direta pelo G-4 da segunda divisão brasileira. Com duas vitórias seguidas, o time do Athletico, no momento, ocupa a sexta posição com 20 pontos. Já o Coritiba está invicto há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates, ocupando a terceira colocação da tabela, com 24 pontos.

Provável escalação do Athletico para o Athletiba

Mycael; Belezi (Falcão), Habraão e Léo Pelé; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick (João Cruz), Giuliano e Esquivel; Luiz Fernando e Alan Kardec.

Provável escalação do Coritiba para o Athletiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre (Gustavo Coutinho)

