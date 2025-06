Seguranças e torcida do Athletico agridem jornalistas e jogador do Coritiba no Atletiba

Um segurança contratado pelo Athletico agrediu o meia Josué, do Coritiba, após o fim do clássico Atletiba. Em campo, com gol de Sebá Goméz, o Coxa venceu o Furacão por 1 a 0 no sábado (28), na Arena da Baixada, pela 14ª rodada, e assumiu a vice-liderança da Série B.

A cena aconteceu depois da comemoração dos jogadores do Coritiba com os 4,2 mil torcedores presentes no estádio. O elenco se dirigia para o vestiário quando Josué foi empurrado pelo segurança e, ao retornar para reclamar, recebeu um chute no peito.

De acordo com a súmula, feita pelo árbitro Raphael Claus (SP), o supervisor alviverde Rafael Zucon avisou da agressão e informou que o atleta não precisou receber atendimento médico.

- Fui informado pelo diretor do Coritiba, Sr. Rafael Zuccon, que após o término da partida, na descida para os vestiários, um (1) segurança não identificado do Athletico, desferiu uma agressão – pontapé no atleta Josué (camisa n. 10) do Coritiba. O referido atleta não necessitou de atendimento médico no local - diz o texto.

Torcedores e segurança do Athletico agrediram jornalistas

Um pouco antes da agressão contra o meio-campista Josué, a torcida e um segurança do Furacão se envolveram em uma confusão com jornalistas. O caso aconteceu com os repórteres Nicolas França, da Rádio Transamérica, e Marcos Assef, da rádio CBN.

O tumulto começou quando os jogadores do Coritiba foram comemorar o resultado em frente ao setor visitante, que ficou exclusivamente na parte superior - na inferior, estava a torcida atleticana, que já tinha saído na maioria.

Esses atleticanos restantes passaram a atirar objetos contra os atletas alviverdes, mas acertaram também os repórteres, que são setoristas do Coxa. Os jornalistas, então, reclamaram da atitude, e França viu um segurança rubro-negro usar uma força desproporcional para retirá-lo do local. Já Assef levou uma tapa na cabeça de um torcedor do Athletico.

A dupla tentou registrar boletim de ocorrência logo em seguida, mas a unidade da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), da Polícia Civil, já estava fechada na Arena. França e Assef devem comparecer nesta segunda-feira (30) na sede do órgão de segurança para prestar queixa.

Athletico x Coritiba pela Série B bate recorde de público em 2025

O Atletiba 395 da história registrou o maior público do Athletico na temporada e o segundo maior de toda a Série B - foram 39.469 pagantes para 40.241 no total. O clássico paranaense só ficou atrás do Re-Pa, entre Remo e Paysandu, pela 13ª rodada, com 45.544 pagantes no Mangueirão.

Antes da bola rolar, torcedores do Furacão e do Coritiba protagonizaram cenas de violência na região oeste de Curitiba.

Próximos jogos de Athletico e Coritiba na Série B

Coritiba x Volta Redonda: sexta-feira (4), às 19h, Couto Pereira Amazonas x Athletico: sábado (5), às 20h30, Carlos Zamith CRB x Coritiba: quinta (10), às 21h30, Rei Pelé Athletico x Goiás: sábado (12), às 20h30, Arena da Baixada Coritiba x Paysandu: sábado (19), às 18h30, Couto Pereira Volta Redonda x Athletico: sábado (19), às 30h30, Raulino de Oliveira