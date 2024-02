Mendoza não estava nos planos da comissão técnica de Carille, e o presidente Marcelo Teixeira trabalha para reduzir a folha salarial do elenco. O atleta, cujo vínculo com o Peixe ia até o final de 2025, não se mostrou disposto a enxugar os seus vencimentos e ficou fora do planejamento para a temporada.