Fórmula 1

AO VIVO: siga a corrida do GP de Abu Dhabi de F1 com decisão do título

Norris, Verstappen e Piastri batalham por troféu

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes
Dia 07/12/2025
08:37
Atualizado há 1 minutos
GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraGP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
É hoje! A Fórmula 1 (F1) terá o campeão da temporada 2025 definido. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri estão em busca do título de pilotos na última etapa da temporada. Siga a corrida em tempo real no Lance!.

🟢 AGORA: A corrida começa às 10h (de Brasília). Siga às atualizações abaixo!

Tempo real da corrida do GP de Abu Dhabi de F1

📷 9h - FALTA UMA HORA! Verstappen e Norris antes da corrida:

Lando Norris e Max Verstappen antes do GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Foto: Giuseppe CACACE / AFP

📷 8h44 - Os três postulantes ao título antes da decisão da F1:

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen posam para foto de encerramento da temporada da F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Foto: Giuseppe CACACE / AFP

📷 8h38 - Antes da corrida, os 20 pilotos posaram para uma foto do encerramento da temporada:

Pilotos posam para foto de encerramento da temporada da F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Foto: Giuseppe CACACE / AFP

Grid de largada do GP de Abu Dhabi de F1

Pos.FilaPilotoEquipe

1

Max Verstappen

Red Bull Racing

1

Lando Norris

McLaren

2

Oscar Piastri

McLaren

2

George Russell

Mercedes

3

Charles Leclerc

Ferrari

3

Fernando Alonso

Aston Martin

4

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

4

Esteban Ocon

Haas F1 Team

5

Isack Hadjar

Racing Bulls

10º

5

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

11º

6

Oliver Bearman

Haas F1 Team

12º

6

Carlos Sainz

Williams

13º

7

Liam Lawson

Racing Bulls

14º

7

Kimi Antonelli

Mercedes

15º

8

Lance Stroll

Aston Martin

16º

8

Lewis Hamilton

Ferrari

17º

9

Alexander Albon

Williams

18º

9

Nico Hulkenberg

Kick Sauber

19º

10

Pierre Gasly

Alpine

20º

10

Franco Colapinto

Alpine

