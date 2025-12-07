AO VIVO: siga a corrida do GP de Abu Dhabi de F1 com decisão do título
Norris, Verstappen e Piastri batalham por troféu
É hoje! A Fórmula 1 (F1) terá o campeão da temporada 2025 definido. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri estão em busca do título de pilotos na última etapa da temporada. Siga a corrida em tempo real no Lance!.
🟢 AGORA: A corrida começa às 10h (de Brasília). Siga às atualizações abaixo!
Tempo real da corrida do GP de Abu Dhabi de F1
📷 9h - FALTA UMA HORA! Verstappen e Norris antes da corrida:
📷 8h44 - Os três postulantes ao título antes da decisão da F1:
📷 8h38 - Antes da corrida, os 20 pilotos posaram para uma foto do encerramento da temporada:
Grid de largada do GP de Abu Dhabi de F1
|Pos.
|Fila
|Piloto
|Equipe
1º
1
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
1
Lando Norris
McLaren
3º
2
Oscar Piastri
McLaren
4º
2
George Russell
Mercedes
5º
3
Charles Leclerc
Ferrari
6º
3
Fernando Alonso
Aston Martin
7º
4
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
8º
4
Esteban Ocon
Haas F1 Team
9º
5
Isack Hadjar
Racing Bulls
10º
5
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
11º
6
Oliver Bearman
Haas F1 Team
12º
6
Carlos Sainz
Williams
13º
7
Liam Lawson
Racing Bulls
14º
7
Kimi Antonelli
Mercedes
15º
8
Lance Stroll
Aston Martin
16º
8
Lewis Hamilton
Ferrari
17º
9
Alexander Albon
Williams
18º
9
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
19º
10
Pierre Gasly
Alpine
20º
10
Franco Colapinto
Alpine
