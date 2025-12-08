Prêmio Brasileirão 2025: veja horário e onde assistir
Evento premiará os melhores da temporada no Brasileirão masculino e feminino
O Prêmio Brasileirão retorna em 2025 após quatro anos de hiato para premiar os melhores jogadores da temporada do Campeonato Brasileiro feminino e masculino. O evento acontece nesta segunda-feira (8), a partir das 19h, no Roxy Dinner Show, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, com transmissão do Sportv e da CazéTV (Youtube).
Na cerimônia, serão anunciados os eleitos para a Seleção Betano 2025 e para a Seleção do Brasileirão A1, além dos prêmios individuais de Artilheiro, Craque, Revelação e Melhor Treinador de cada torneio. A escolha é feita pela votação dos treinadores e capitães das equipes, e de jornalistas de todo o país.
Também serão premiados os autores dos gols mais bonitos, decididos em votação popular, e o melhor quarteto de arbitragem - árbitro central, dois assistentes e o árbitro de vídeo. Ainda, contará com uma homenagem aos campeões das Séries B (Coritiba), C (Ponte Preta) e D (Barra), e, no feminnio, as Séries A2 (Santos) e A3 (Atlético Piauiense).
Confira horário e onde assistir o Prêmio Brasileirão
🏆 Prêmio Brasileirão 2025
⏱️ Horário: Segunda-feira, 8 de dezembro, às 19h
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e CazéTV (Youtube)
⚽ Prêmiações:
- Seleção Betano (Brasileirão Série A)
- Seleção Brasileirão A1
- Craque do campeonato
- Artilheiro e artilheira
- Revelação
- Melhor treinador
- Melhor quarteto de arbitragem
- Gols mais bonitos
