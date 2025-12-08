menu hamburguer
Prêmio Brasileirão 2025: veja horário e onde assistir

Evento premiará os melhores da temporada no Brasileirão masculino e feminino

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
09:27
Brasileirão 2025
imagem cameraTaça do Brasileirão 2025 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O Prêmio Brasileirão retorna em 2025 após quatro anos de hiato para premiar os melhores jogadores da temporada do Campeonato Brasileiro feminino e masculino. O evento acontece nesta segunda-feira (8), a partir das 19h, no Roxy Dinner Show, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, com transmissão do Sportv e da CazéTV (Youtube).

Na cerimônia, serão anunciados os eleitos para a Seleção Betano 2025 e para a Seleção do Brasileirão A1, além dos prêmios individuais de Artilheiro, Craque, Revelação e Melhor Treinador de cada torneio. A escolha é feita pela votação dos treinadores e capitães das equipes, e de jornalistas de todo o país.

Também serão premiados os autores dos gols mais bonitos, decididos em votação popular, e o melhor quarteto de arbitragem - árbitro central, dois assistentes e o árbitro de vídeo. Ainda, contará com uma homenagem aos campeões das Séries B (Coritiba), C (Ponte Preta) e D (Barra), e, no feminnio, as Séries A2 (Santos) e A3 (Atlético Piauiense).

Confira horário e onde assistir o Prêmio Brasileirão

🏆 Prêmio Brasileirão 2025
⏱️ Horário: Segunda-feira, 8 de dezembro, às 19h
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e CazéTV (Youtube)

Prêmiações:

  1. Seleção Betano (Brasileirão Série A)
  2. Seleção Brasileirão A1
  3. Craque do campeonato
  4. Artilheiro e artilheira
  5. Revelação
  6. Melhor treinador
  7. Melhor quarteto de arbitragem
  8. Gols mais bonitos
Flamengo conquistou o brasileirão 2025 após vencer o Ceará (Foto: André Mourão / Lance!)
Flamengo conquistou título brasileiro após vencer o Ceará (Foto: André Mourão / Lance!)

