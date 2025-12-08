Prêmio Brasileirão 2025: veja horário e onde assistir

O Prêmio Brasileirão retorna em 2025 após quatro anos de hiato para premiar os melhores jogadores da temporada do Campeonato Brasileiro feminino e masculino. O evento acontece nesta segunda-feira (8), a partir das 19h, no Roxy Dinner Show, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, com transmissão do Sportv e da CazéTV (Youtube).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na cerimônia, serão anunciados os eleitos para a Seleção Betano 2025 e para a Seleção do Brasileirão A1, além dos prêmios individuais de Artilheiro, Craque, Revelação e Melhor Treinador de cada torneio. A escolha é feita pela votação dos treinadores e capitães das equipes, e de jornalistas de todo o país.

Também serão premiados os autores dos gols mais bonitos, decididos em votação popular, e o melhor quarteto de arbitragem - árbitro central, dois assistentes e o árbitro de vídeo. Ainda, contará com uma homenagem aos campeões das Séries B (Coritiba), C (Ponte Preta) e D (Barra), e, no feminnio, as Séries A2 (Santos) e A3 (Atlético Piauiense).

continua após a publicidade

➡️ Gols, assistências, desarmes, dribles e mais: os líderes do Brasileirão 2025

Confira horário e onde assistir o Prêmio Brasileirão

🏆 Prêmio Brasileirão 2025

⏱️ Horário: Segunda-feira, 8 de dezembro, às 19h

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e CazéTV (Youtube)

⚽ Prêmiações:

Seleção Betano (Brasileirão Série A) Seleção Brasileirão A1 Craque do campeonato Artilheiro e artilheira Revelação Melhor treinador Melhor quarteto de arbitragem Gols mais bonitos