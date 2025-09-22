Avaí afasta atacante polêmico a 11 rodadas do fim da Série B

O Avaí decidiu afastar o atacante Alef Manga dos treinamentos no Centro de Formação de Atletas (CFA), anexo ao estádio Ressacada. A decisão do técnico Jair Ventura passou a valer no domingo (21).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador de 30 anos passará a treinar em separado do elenco principal do Leão da Ilha. O motivo do afastamento não foi revelado publicamente, mas tem o "comportamento" no dia a dia como a principal justificativa.

Por meio da assessoria, Alef Manga informou estar 100% fisicamente, focado em ajudar o time e que não deixou de cumprir nenhuma das atividades do clube.

continua após a publicidade

- Foi uma decisão institucional e ponto final. Só isso que tenho para falar para vocês - comentou Jair Ventura, em entrevista coletiva.

Alef Manga já não tinha sido relacionado no empate em 2 a 2 com a Ferroviária-SP, em casa, no sábado (20). Nos dois jogos anteriores, na vitória contra o Goiás e na derrota para o Atlético-GO, ele ficou no banco de reservas e não foi acionado.

O último jogo do atacante foi na derrota por 2 a 0 para o América-MG, na Arena Independência, em 2 de setembro. Ele entrou na reta final do segundo tempo e atuou por 14 minutos.

continua após a publicidade

Na temporada, Alef Manga tem quatro gols e duas assistências em 31 partidas. O atleta foi titular em 17 oportunidades e conquistou o título catarinense.

O contrato do atacante com o Avaí se encerra no final de novembro, quando se encerra a Série B.

➡️ Veja a tabela completa da Série B

Alef Manga já discutiu com torcedores do Avaí

No começo de maio, Alef Manga se envolveu em uma polêmica com a torcida. Ele foi alvo de críticas na derrota por 2 a 1 para o Goiás, na Serrinha.

Substituído no segundo tempo, o atacante rebateu as críticas dos torcedores presentes em Goiânia e teve que ser contido pelos colegas.

Alef Manga foi envolvido em apostas esportivas

Em agosto de 2023, Alef Manga foi acusado e condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento em caso de manipulação de resultados no futebol. O atacante recebeu um cartão amarelo em uma partida entre Coritiba e América-MG, em 2022, e recebeu R$ 40 mil.

O esquema foi descoberto através da "Operação Penalidade Máxima", do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Com a punição, o jogador ficou 360 dias fora do futebol.

O Coxa até chegou a emprestá-lo para o Pafos, do Chipre, em setembro, mas a Fifa decidiu aplicar a pena internacionalmente no final de outubro. O Coritiba suspendeu o contrato dele, que voltou a atuar na retinal de 2024 com a camisa alviverde, mas não teve o acordo renovado após quatro jogos.

Alef Manga comemora gol com a camisa do Coritiba no Couto Pereira. Foto: Gabriel Machado/AGIF

Avaí na Série B

Após 27 rodadas, o Avaí ocupa a 11ª posição da Série B, com 37 pontos. A diferença para o Novorizontino, último time dentro do G-4, é de seis pontos.

O Leão da Ilha volta a campo no clássico contra a Chapecoense na quinta-feira (25), às 21h35 (de Brasília), na Arena Condá.