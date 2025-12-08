Quem vai disputar a Copa Sul-Sudeste? Os 12 clubes já estão definidos
Internacional é o único dos grandes que está na competição
Com o fim do Brasileirão 2025, foram definidos os 12 clubes que vão participar da Copa Sul-Sudeste, a nova competição criada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apenas um time dos chamados grandes está no torneio: o Internacional, que se livrou do rebaixamento de forma dramática neste domingo (7), após vencer o Red Bull Bragantino e contar com os resultados negativos de Fortaleza e Ceará, rebaixados para a Série B.
Veja os 12 times classificados para o torneio:
SÃO PAULO
São Bernardo
Novorizontino
RIO DE JANEIRO
Volta Redonda
Sampaio Corrêa
RIO GRANDE DO SUL
Internacional
Juventude
MINAS GERAIS
América-MG
Tombense
PARANÁ
Operário
Cianorte
SANTA CATARINA
Avaí
Chapecoense
A Copa Sul-Sudeste
O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho e reúne 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os times classificados para Conmebol Libertadores ou para a Copa Sul-Americana não podem participar dessa competição interestadual.
Cada equipe tem, pelo menos, seis partidas garantidas, em um calendário pensado para preencher o período sem competições internacionais. Os clubes do Espírito Santo não fazem parte do campeonato, já que foram direcionados para a Copa Centro-Oeste.
- 12 clubes
- Início em 25 de março e término em 7 de junho
- Total de 42 partidas e 10 datas
- Pelo menos 6 jogos para 12 clubes e máximo de 10 jogos para os finalistas
- Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam
- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027
- Clássicos locais preservados no confronto entre grupos
Critérios para participar:
Critério 1: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025
Critério 2: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025
Formato da disputa:
1ª Fase (Grupos): 2 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 36 partidas nesta fase
2ª Fase (Semifinais): 2 melhores colocados de cada grupo avançam e decidem a vaga em jogos de ida e volta
3ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta
