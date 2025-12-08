menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Quem vai disputar a Copa Sul-Sudeste? Os 12 clubes já estão definidos

Internacional é o único dos grandes que está na competição

Avatar
Daniel Giro Ramos d' Oliveira
São Paulo (SP)
Dia 08/12/2025
09:58
Gabriel Mercado do Internacional comemora seu gol diante do Red Bull Bragantino, na tarde deste domingo (07), em Porto Alegre, RS FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress
imagem cameraGabriel Mercado do Internacional comemora seu gol diante do Red Bull Bragantino, na tarde deste domingo (07), em Porto Alegre, RS FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress
  • Matéria
  • Mais Notícias
Gabriel Mercado, do Internacional, comemora seu gol diante do Red Bull Bragantino, na tarde deste domingo (07), em Porto Alegre, RS FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress
Gabriel Mercado, do Internacional, comemora seu gol diante do Red Bull Bragantino, na tarde deste domingo (07), em Porto Alegre, RS FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress

Relacionadas

Com o fim do Brasileirão 2025, foram definidos os 12 clubes que vão participar da Copa Sul-Sudeste, a nova competição criada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apenas um time dos chamados grandes está no torneio: o Internacional, que se livrou do rebaixamento de forma dramática neste domingo (7), após vencer o Red Bull Bragantino e contar com os resultados negativos de Fortaleza e Ceará, rebaixados para a Série B.

continua após a publicidade

Veja os 12 times classificados para o torneio:

SÃO PAULO
São Bernardo
Novorizontino

RIO DE JANEIRO
Volta Redonda
Sampaio Corrêa

RIO GRANDE DO SUL
Internacional
Juventude

MINAS GERAIS
América-MG
Tombense

PARANÁ
Operário
Cianorte

SANTA CATARINA
Avaí
Chapecoense

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Copa Sul-Sudeste

O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho e reúne 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os times classificados para Conmebol Libertadores ou para a Copa Sul-Americana não podem participar dessa competição interestadual.

Cada equipe tem, pelo menos, seis partidas garantidas, em um calendário pensado para preencher o período sem competições internacionais. Os clubes do Espírito Santo não fazem parte do campeonato, já que foram direcionados para a Copa Centro-Oeste.

continua após a publicidade
  • 12 clubes
  • Início em 25 de março e término em 7 de junho
  • Total de 42 partidas e 10 datas
  • Pelo menos 6 jogos para 12 clubes e máximo de 10 jogos para os finalistas
  • Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam
  • Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027
  • Clássicos locais preservados no confronto entre grupos

Critérios para participar:

Critério 1: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025

Critério 2: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025

Formato da disputa:

1ª Fase (Grupos): 2 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 36 partidas nesta fase

2ª Fase (Semifinais): 2 melhores colocados de cada grupo avançam e decidem a vaga em jogos de ida e volta

3ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias