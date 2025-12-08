Gabriel Mercado, do Internacional, comemora seu gol diante do Red Bull Bragantino, na tarde deste domingo (07), em Porto Alegre, RS FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress

Com o fim do Brasileirão 2025, foram definidos os 12 clubes que vão participar da Copa Sul-Sudeste, a nova competição criada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apenas um time dos chamados grandes está no torneio: o Internacional, que se livrou do rebaixamento de forma dramática neste domingo (7), após vencer o Red Bull Bragantino e contar com os resultados negativos de Fortaleza e Ceará, rebaixados para a Série B.

Veja os 12 times classificados para o torneio:

SÃO PAULO

São Bernardo

Novorizontino

RIO DE JANEIRO

Volta Redonda

Sampaio Corrêa

RIO GRANDE DO SUL

Internacional

Juventude

MINAS GERAIS

América-MG

Tombense

PARANÁ

Operário

Cianorte

SANTA CATARINA

Avaí

Chapecoense

A Copa Sul-Sudeste

O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho e reúne 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os times classificados para Conmebol Libertadores ou para a Copa Sul-Americana não podem participar dessa competição interestadual.

Cada equipe tem, pelo menos, seis partidas garantidas, em um calendário pensado para preencher o período sem competições internacionais. Os clubes do Espírito Santo não fazem parte do campeonato, já que foram direcionados para a Copa Centro-Oeste.

Início em 25 de março e término em 7 de junho



Total de 42 partidas e 10 datas



Pelo menos 6 jogos para 12 clubes e máximo de 10 jogos para os finalistas



Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam



Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027



Clássicos locais preservados no confronto entre grupos



Critérios para participar:

Critério 1: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025

Critério 2: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025

Formato da disputa:

1ª Fase (Grupos): 2 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 36 partidas nesta fase

2ª Fase (Semifinais): 2 melhores colocados de cada grupo avançam e decidem a vaga em jogos de ida e volta

3ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta