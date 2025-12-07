Brasileirão: confira classificados para Libertadores e Sul-Americana e rebaixados
Competição terminou neste domingo (7), com grandes emoções
O Brasileirão de 2025 chegou ao fim neste domingo (7). Em rodada repleta de emoções, especialmente na briga contra o rebaixamento, foram definidas todas as vagas continentais e os quatro clubes que jogarão a Série B no próximo ano. O Lance! mostra abaixo.
Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo (campeão), Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense
Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Botafogo e Bahia
Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians
Rebaixados: Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport
Vale ressaltar, porém, que o título da Copa do Brasil, que concede vaga direta na fase de grupos da Libertadores, afetará as disputas continentais. Se Cruzeiro ou Fluminense vencerem, o Botafogo passará a ir direto para a fase de grupos da Liberta, enquanto o São Paulo se classificará para a principal competição continental. Além disso, o Vasco iria para a Copa Sul-Americana, o que também acontecerá se o Corinthians sair vitorioso na taça. Caso o Cruz-Maltino erga o troféu, nada mudará.
Tabela do Brasileirão 2025
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Flamengo (1º)
79
23
+ 51
Palmeiras (2º)
76
23
+ 33
Cruzeiro (3º)
70
19
+ 24
Mirassol (4º)
67
18
+ 24
Fluminense (5º)
64
19
+ 11
Botafogo (6º)
63
17
+ 20
Bahia (7º)
60
17
+ 4
São Paulo (8º)
51
14
- 4
Grêmio (9º)
49
13
- 3
Bragantino (10º)
48
14
- 12
Atlético-MG (11º)
48
12
- 1
Santos (12º)
47
12
- 5
Corinthians (13º)
47
12
- 5
Vasco (14º)
45
13
- 5
Vitória (15º)
45
11
- 17
Internacional (16º)
44
11
- 13
Ceará (17º)
43
11
- 6
Fortaleza (18º)
43
11
- 15
Juventude (19º)
35
9
- 34
Sport (20º)
17
2
- 47
Resultados da última rodada
Mirassol 3 x 3 Flamengo
Fluminense 2 x 0 Bahia
Ceará 1 x 3 Palmeiras
Corinthians 1 x 1 Juventude
Santos 3 x 0 Cruzeiro
Sport 0 x 4 Grêmio
Vitória 1 x 0 São Paulo
Botafogo 4 x 2 Fortaleza
Atlético-MG 5 x 0 Vasco
Internacional 3 x 1 Bragantino
