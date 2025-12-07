O Brasileirão de 2025 chegou ao fim neste domingo (7). Em rodada repleta de emoções, especialmente na briga contra o rebaixamento, foram definidas todas as vagas continentais e os quatro clubes que jogarão a Série B no próximo ano. O Lance! mostra abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Veja a tabela do Brasileirão completa

Classificados para a fase de grupos da Libertadores 2026: Flamengo (campeão), Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense

Classificados para os playoffs da Libertadores 2026: Botafogo e Bahia

Classificados para a Copa Sul-Americana 2026: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Corinthians

Rebaixados: Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport

Vale ressaltar, porém, que o título da Copa do Brasil, que concede vaga direta na fase de grupos da Libertadores, afetará as disputas continentais. Se Cruzeiro ou Fluminense vencerem, o Botafogo passará a ir direto para a fase de grupos da Liberta, enquanto o São Paulo se classificará para a principal competição continental. Além disso, o Vasco iria para a Copa Sul-Americana, o que também acontecerá se o Corinthians sair vitorioso na taça. Caso o Cruz-Maltino erga o troféu, nada mudará.

Yago Pikachu desaba no chão do Nilton Santos após rebaixamento do Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF/ Gazeta Press)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tabela do Brasileirão 2025

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Flamengo (1º) 79 23 + 51 Palmeiras (2º) 76 23 + 33 Cruzeiro (3º) 70 19 + 24 Mirassol (4º) 67 18 + 24 Fluminense (5º) 64 19 + 11 Botafogo (6º) 63 17 + 20 Bahia (7º) 60 17 + 4 São Paulo (8º) 51 14 - 4 Grêmio (9º) 49 13 - 3 Bragantino (10º) 48 14 - 12 Atlético-MG (11º) 48 12 - 1 Santos (12º) 47 12 - 5 Corinthians (13º) 47 12 - 5 Vasco (14º) 45 13 - 5 Vitória (15º) 45 11 - 17 Internacional (16º) 44 11 - 13 Ceará (17º) 43 11 - 6 Fortaleza (18º) 43 11 - 15 Juventude (19º) 35 9 - 34 Sport (20º) 17 2 - 47

Resultados da última rodada

Mirassol 3 x 3 Flamengo

Fluminense 2 x 0 Bahia

Ceará 1 x 3 Palmeiras

Corinthians 1 x 1 Juventude

Santos 3 x 0 Cruzeiro

Sport 0 x 4 Grêmio

Vitória 1 x 0 São Paulo

Botafogo 4 x 2 Fortaleza

Atlético-MG 5 x 0 Vasco

Internacional 3 x 1 Bragantino