Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (08/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (8)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Premier League, La Liga, Campeonato Argentino e entre outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 7 de dezembro de 2025)
Premier League
Wolverhampton x Manchester United – 17h – ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
La Liga
Osasuna x Levante – 17h – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Argentino (semifinal)
Gimnasia x Estudiantes – 17h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
Pisa x Parma – 11h – Disney+
Udinese x Genoa – 14h – Xsports e Disney+
Torino x Milan – 16h45 – CazéTV e Disney+
Campeonato Ucraniano
Poltava x Episentr – 10h30 – OneFootball
Campeonato Turco
Besiktas x Gazisehir Gaziantep – 14h – Disney+
Copa da Inglaterra (segunda fase)
Brackley Town x Burton Albion – 16h30 – Disney+
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Málaga x Zaragoza – 16h30 – Disney+
Campeonato Português
Vitória de Guimarães x Gil Vicente – 17h30 – Xsports e Disney+
