Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (08/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (8)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
06:00
Matheus Cunha marcou um dos gols da vitória do Manchester United sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Matheus Cunha marcou um dos gols da vitória do Manchester United sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Premier League, La Liga, Campeonato Argentino e entre outros ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 7 de dezembro de 2025)

Premier League

Wolverhampton x Manchester United – 17h – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Manchester United enfrenta o Wolverhampton fora de casa pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
La Liga

Osasuna x Levante – 17h – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Argentino (semifinal)

Gimnasia x Estudiantes – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Pisa x Parma – 11h – Disney+
Udinese x Genoa – 14h – Xsports e Disney+
Torino x Milan – 16h45 – CazéTV e Disney+

Campeonato Ucraniano

Poltava x Episentr – 10h30 – OneFootball

Campeonato Turco

Besiktas x Gazisehir Gaziantep – 14h – Disney+

Copa da Inglaterra (segunda fase)

Brackley Town x Burton Albion – 16h30 – Disney+

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Málaga x Zaragoza – 16h30 – Disney+

Campeonato Português

Vitória de Guimarães x Gil Vicente – 17h30 – Xsports e Disney+

