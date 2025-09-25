Avaí contrata ex-Ferroviária-SP após saída de Jair Ventura

O Avaí contratou o técnico Vinicius Bergantin, 45 anos, nesta quinta-feira (25) para a reta final da Série B. Ele substitui Jair Ventura, que deixou o Leão da Ilha para acertar com o Vitória na terça-feira (23).

O clube catarinense ainda não anunciou o novo comandante e deve fazer após o clássico contra a Chapecoense nesta noite, às 21h35 (de Brasília), na Arena Condá. A tendência é que o treinador acompanhe a partida no estádio.

O treinador estreia contra o Coritiba na segunda-feira (29), às 19h30, na Ressacada, pela 29ª rodada.

Nesta semana, Vinícius Bergantin foi demitido da Ferroviária-SP na noite de segunda-feira (15) após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, na Fonte Luminosa, pela 26ª rodada. Na ocasião, o time paulista não vencia há quatro jogos, com dois empates e dois revezes.

Carreira de Vinícius Bergantin, novo técnico do Avaí

Vinícius Bergantin encerrou a segunda passagem pela Ferroviária-SP. Contratado em 17 de fevereiro, ele substituiu Júnior Rocha durante a A2 do Campeonato Paulista.

No estadual, foram três vitórias, um empate e duas derrotas, com eliminação nos pênaltis para o Ituano, nas quartas de final. Já na Série B, em 26 jogos, foram sete triunfos, 10 igualdades e nove revezes.

Na atualtemporada, o treinador teve 10 vitórias, 11 empates e 11 derrotas em 32 partidas, com 44% de aproveitamento. A outra passagem de Vinícius Bergantin pela Locomotiva foi no ano passado, com 12 vitórias, 13 empates e uma derrota em 26 partidas.

Antes do retorno à Ferroviária-SP, ele era auxiliar técnico do Flamengo. Vinícius Bergantin também comandou o CSA, Santo André, Inter de Limeira e Retrô, além de começar no Ituano em 2013. Como jogador, ele era era zagueiro e teve passagens por Ituano, São Caetano, Gama, Hannover 96-ALE e encerrou a carreira em 2011, no Guaratinguetá.

Avaí na Série B

Após o início da 28ª rodada, o Avaí ocupa a 13ª posição da Série B, com 37 pontos. A diferença para o Novorizontino, último time dentro do G-4, é de nove pontos. Já para a ZR é de sete pontos.