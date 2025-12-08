Mesmo sem entrar em campo contra o Santos no último jogo do torneio, Kaio Jorge carimbou a artilharia do Campeonato Brasileiro. O atacante do Cruzeiro marcou 21 gols e garantiu a premiação com três gols de vantagem para o vice-artilheiro Arrascaeta.

continua após a publicidade

Com isso, o camisa 19 bateu marcas expressivas e até mesmo históricas na competição. A principal delas é caseira. O centroavante quebrou um jejum de 55 anos sem um cruzeirense artilheiro no Brasileirão.

55 anos de jejum no Cruzeiro

A última vez que a Raposa teve o maior goleador da competição aconteceu em 1970. Na época, o tetracampeão mundial com a Seleção, Tostão, fez 12 gols e liderou a lista naquele ano. Em suas redes sociais, Kaio Jorge destacou o feito com um vídeo que mostra ele e o ídolo nacional.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

3ª maior média de gols nos últimos dez anos

Nesta temporada, Kaio Jorge marcou 21 gols em 33 partidas disputas, média de 0,63 gols por jogo. Esta é a terceira maior média de gols das últimas dez edições do Campeonato Brasileiro.

Com o desempenho, o camisa 19 perde apenas para Germán Cano, que em 2022 teve média 0,68 e para o companheiro de equipe Gabigol, que na mágica temporada de 2019 teve média de 0,86 gols por jogo.

continua após a publicidade

Gabigol e Kaio Jorge do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Artilheiro do Brasileirão com mais assistências desde 2019

Além de ter feito 21 gols em 33 partidas pelo Cruzeiro nesta edição do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge ainda deu oito assistências, sendo o vice-líder no quesito, atrás apenas de Arrascaeta, que serviu os companheiros em 14 oportunidades.

Com isso, o camisa 19 se tornou o artilheiro com mais assistências no Brasileirão desde 2019, quando Gabigol, além de marcar 25 gols, também deu oito assistências.

Kaio Jorge seria artilheiro de 15 das últimas 19 edições do Brasileirão

Com os 21 gols marcados nesta edição do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge seria o artilheiro de 15 edições das últimas 19, desde que o torneio passou a ter 20 equipes.

O atacante do Cruzeiro só não seria o maior goleador das edições de 2010, quando Jonas Marcou 23 gols, em 2011, contra os 23 gols de Borges, Gabigol em 2019, quando fez 25, e Cano em 2022, que balançou as redes 25 vezes.

Confira lista dos artilheiros do Brasileirão