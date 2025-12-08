Entenda o planejamento do São Paulo após o fim do Brasileirão

O São Paulo fechou sua participação no Brasileirão na oitava posição e inicia as férias nesta segunda-feira, 8 de dezembro. A equipe, por enquanto, está assegurada na Copa Sul-Americana, mas ainda mantém a esperança de disputar a Copa Libertadores. Para isso, precisa de um cenário favorável na Copa do Brasil.

A única chance do time de Hernán Crespo entrar na fase preliminar da Libertadores é uma final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Fluminense. Corinthians e Vasco ainda disputam um lugar na decisão e influenciam diretamente no futuro do Tricolor. Isso tudo pela classificação na tabela do Brasileirão.

A reapresentação do elenco está marcada para 2 de janeiro, já mirando o início antecipado do Campeonato Paulista, que começa no dia 11. Diferentemente deste ano, quando a pré-temporada ocorreu nos Estados Unidos durante a FC Series, a preparação será em Cotia por questões logísticas.

O elenco e a comissão técnica foram liberados. Já os atletas que sofreram lesões ao longo da temporada, grande preocupação do clube, seguirão cronogramas específicos. Muitos deles, como Lucas Moura, contam com profissionais particulares para acompanhar esse processo.

São Paulo ainda pensa em vaga na Libertadores (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press) <br><br>

São Paulo espera definição de vaga na Libertadores para planejamento

O São Paulo espera a definição da sua participação (ou não) para pensar no planejamento de 2026. Isso porque a competição afeta totalmente o caixa da equipe. Em caso de classificação, o time sabe que contará com uma verba maior, o que pode ajudar na vinda de contratações, por exemplo.

A final da Copa do Brasil será no dia 21 de dezembro.