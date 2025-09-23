O Vitória está muito próximo de anunciar a contratação de um novo treinador. O nome da vez é Jair Ventura, de 46 anos, que estava no Avaí. De acordo com apuração do LANCE!, a negociação está praticamente fechada. Ele deve chegar com contrato até o fim deste ano.

Jair Ventura conseguiu liberação para deixar o clube catarinense e só precisa alinhar com o Vitória a questão da comissão técnica. É provável que o clube mantenha Rodrigo Chagas - o atual treinador da equipe - e o seu assistente Cleber do Santos como auxiliares fixos.

Se confirmada a contratação, Jair Ventura será o quarto técnico do Rubro-Negro nesta temporada marcada por constante reconstrução do time, que ainda não conseguiu emplacar bons resultados nas principais competições. Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas já ocuparam o cargo.

Não à toa, o Vitória é o 17º colocado, com 22 pontos, e jogos a mais em relação aos seus adversários diretos.

Rodrigo Chagas, o atual comandante da equipe, tem só três partidas à frente do Vitória, com duas derrotas (Fortaleza e Fluminense) e uma vitória (Atlético-MG).

Jair Ventura passou pelo Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium)

Carreira de Jair Ventura

O treinador, apesar da pouca idade, tem passagens por grandes times do futebol brasileiro, a exemplo de Botafogo, Corinthians, Santos, Sport, Chapecoense, Goiás e Atlético-GO. Ele atualmente comanda o Avaí, que disputa a Série B.

O time catarinense é o 11° colocado da Segundona, com 37 pontos. Por lá, Jair comandou o time por 27 jogos, com nove vitórias, 10 empates e oito derrotas.