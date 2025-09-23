menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVitória

Vitória encaminha a contratação de Jair Ventura, ex-Botafogo e Corinthians

Treinador de 46 anos estava no Avaí e chega com a missão de salvar o Leão do rebaixamento

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA) e São Paulo (SP)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
Salvador (BA) e São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
14:15
Atualizado há 2 minutos
jair-ventura-juventude
imagem cameraJair Ventura assume o comando do Vitória (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vitória está muito próximo de anunciar a contratação de um novo treinador. O nome da vez é Jair Ventura, de 46 anos, que estava no Avaí. De acordo com apuração do LANCE!, a negociação está praticamente fechada. Ele deve chegar com contrato até o fim deste ano.

continua após a publicidade

 Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Jair Ventura conseguiu liberação para deixar o clube catarinense e só precisa alinhar com o Vitória a questão da comissão técnica. É provável que o clube mantenha Rodrigo Chagas - o atual treinador da equipe - e o seu assistente Cleber do Santos como auxiliares fixos.

Se confirmada a contratação, Jair Ventura será o quarto técnico do Rubro-Negro nesta temporada marcada por constante reconstrução do time, que ainda não conseguiu emplacar bons resultados nas principais competições. Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas já ocuparam o cargo.

continua após a publicidade

Não à toa, o Vitória é o 17º colocado, com 22 pontos, e jogos a mais em relação aos seus adversários diretos.

Rodrigo Chagas, o atual comandante da equipe, tem só três partidas à frente do Vitória, com duas derrotas (Fortaleza e Fluminense) e uma vitória (Atlético-MG).

Jair Ventura
Jair Ventura passou pelo Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium)

Carreira de Jair Ventura

O treinador, apesar da pouca idade, tem passagens por grandes times do futebol brasileiro, a exemplo de Botafogo, Corinthians, Santos, Sport, Chapecoense, Goiás e Atlético-GO. Ele atualmente comanda o Avaí, que disputa a Série B.

continua após a publicidade

O time catarinense é o 11° colocado da Segundona, com 37 pontos. Por lá, Jair comandou o time por 27 jogos, com nove vitórias, 10 empates e oito derrotas.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias