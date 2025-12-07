Brasileirão: entenda cenários para possível G-8 da Libertadores

A presença de times brasileiros em torneios continentais é cada vez maior por conta do número de vagas destinadas ao país. Com o fim do Brasileirão e da Copa do Brasil se aproximando, as equipes começam a fazer conta para uma possível vaga na Libertadores via G-8.

Fluminense e Cruzeiro estão envolvidos nas duas semifinais da Copa do Brasil onde enfrentarão Vasco e Corinthians, respectivamente. Um possível título de um dos times pode abrir uma vaga a mais para a Libertadores.

Copa do Brasil abre vaga para Libertadores

A mudança de calendário feita pela CBF gerou uma situação inusitada nesta temporada do futebol brasileiro: mesmo após o fim do Brasileirão, as equipes não saberão sua real situação para 2026. Isso porque, a Copa do Brasil terminará após o campeonato nacional. O vencedor da Copa ganha uma vaga direta para Libertadores do ano que vem e, por consequência, pode abrir uma vaga através dos pontos corridos.

Cenário em caso de título do Cruzeiro

O Cruzeiro já tem a vaga na fase de grupos da competição intercontinental assegurada por estar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Caso o Cabuloso vença a Copa do Brasil, uma vaga direta e outra para a Pré-Libertadores, serão destinadas aos sexto e oitavo colocados do Brasileirão, pelo G-8.

Neste momento, o Bahia ocupa a 6ª posição, e o São Paulo a 8ª. O time baiano estaria indo para a Pré-Libertadores, enquanto o time paulista ficaria de fora da competição. No cenário em que o Cruzeiro vence a Copa do Brasil, o Bahia passaria a ter uma vaga direta para fase de grupos. Já o São Paulo, iria disputar os play-offs do torneio continental, junto do Botafogo, que é o 7º colocado.

Cenário em caso de título do Fluminense

O Fluminense já está garantido na Libertadores, seja nos play-offs ou na fase de grupos. Agora, caso o Fluminense vença a Copa do Brasil, Botafogo ou Bahia terão uma vaga direta, a depender dos resultados da rodada.

Para o Bahia conseguir a vaga direta, deve vencer o Fluminense na última rodada do Brasileirão e torcer por uma derrota ou empate do Botafogo. Dessa forma, o time baiano chegaria a 63 pontos, com 17 vitórias no campeonato, na 5ª colocação.

Independentemente do vencedor da Copa do Brasil, se Fluminense e Bahia empatarem, e o Botafogo vencer o Fortaleza, o Glorioso terminará em 5º e estará assegurado na fase de grupos da Libertadores. Caso o Tricolor Carioca conquiste a Copa, bastará para o Alvinegro uma vitória de seu rival contra o time baiano. Portanto, a vitória do Bahia na última rodada, é o pior cenário possível.

A última rodada do Brasileirão acontecerá neste domingo (7), com todos os jogos sendo realizados simultaneamente às 16h (de Brasília). O título já não está mais em disputa e o Flamengo sagrou-se campeão pela nona vez. Já na parte debaixo da tabela, Sport e Juventude são os únicos matematicamente rebaixados.