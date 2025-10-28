Avaí rescinde com atacante polêmico antes do fim da Série B

O atacante Alef Manga não faz mais parte do elenco do Avaí. A rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na segunda-feira (27).

Afastado desde 22 de setembro, o jogador de 30 anos tinha contrato com o Leão da Ilha até o final da Série B. A decisão de encerrar o vínculo foi feita "em comum acordo".

Com atrasos salariais, o Avaí fará um acordo para pagar os vencimentos do atacante. Até aqui, a dívida envolve um mês de CLT e quatro meses de direitos de imagem, além da premiação do título do Campeonato Catarinense.

Sem espaço, Alef Manga vinha treinando em separado no Centro de Formação de Atletas (CFA), anexo ao estádio Ressacada, há mais de um mês. A situação não mudou mesmo com a saída do técnico Jair Ventura, que fechou com o Vitória, para a chegada de Vinícius Bergantin.

Na ocasião, o afastamento do atacante foi justificada como "institucional". Por meio da assessoria, Alef Manga informou estar 100% fisicamente e que não deixou de cumprir nenhuma das atividades do clube. Segundo pessoas próximas, o atleta não recebeu esclarecimentos da comissão técnica.

Alef Manga no Avaí

O último jogo do atacante foi na derrota por 2 a 0 para o América-MG, na Arena Independência, em 2 de setembro, pela 24ª rodada. Ele entrou na reta final do segundo tempo e atuou por 14 minutos. Depois, foi relacionado contra Goiás e Atlético-GO até ser afastado antes da 27ª rodada.

Na temporada, Alef Manga fez quatro gols e duas assistências em 31 partidas com a camisa do Avaí. O atleta foi titular em 17 oportunidades e conquistou o título catarinense.

Alef Manga já discutiu com torcedores do Avaí

No começo de maio, Alef Manga se envolveu em uma polêmica com a torcida. Ele foi alvo de críticas na derrota por 2 a 1 para o Goiás, na Serrinha.

Substituído no segundo tempo, o atacante rebateu as críticas dos torcedores presentes em Goiânia e teve que ser contido pelos colegas.

Alef Manga foi envolvido em apostas esportivas

Em agosto de 2023, Alef Manga foi acusado e condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento em caso de manipulação de resultados no futebol. O atacante recebeu um cartão amarelo em uma partida entre Coritiba e América-MG, em 2022, e recebeu R$ 40 mil.

O esquema foi descoberto através da "Operação Penalidade Máxima", do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Com a punição, o jogador ficou 360 dias fora do futebol.

O Coxa até chegou a emprestá-lo para o Pafos, do Chipre, em setembro, mas a Fifa decidiu aplicar a pena internacionalmente no final de outubro. O Coritiba suspendeu o contrato dele, que voltou a atuar na retinal de 2024 com a camisa alviverde, mas não teve o acordo renovado após quatro jogos.

Alef Manga comemora gol com a camisa do Coritiba no Couto Pereira. Foto: Gabriel Machado/AGIF

Avaí na Série B

Após 34 rodadas, o Avaí ocupa a 10ª posição da Série B, com 48 pontos, e não tem mais risco de rebaixamento. Já a diferença para o Goiás, último time dentro do G-4, é de sete pontos.

O Leão da Ilha volta a campo contra o Athletic-MG no sábado (1), às 16h (de Brasília), na Ressacada.