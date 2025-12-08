O Coritiba chegou a um acordo verbal com o atacante Pedro Rocha, 31 anos. O jogador foi o artilheiro da Série B de 2025 e não renovou com o Remo para a próxima temporada.

A diretoria alviverde ainda não trata a contratação como certa, mas enviará um pré-contrato para o atleta assinar nesta semana. Ele tem vínculo com o Azulino até o fim deste ano.

Pedro Rocha marcou 15 gols em 32 jogos na Série B e foi determinante para o acesso do Remo, que não joga a Série A desde 1994. Pelo time paraense, Pedro Rocha fez 19 gols e deu nove assistências em 44 partidas nesta temporada, e também foi campeão estadual.

O ótimo desempenho, o melhor da carreira do atacante, chamou a atenção no mercado. Além do Coritiba, outros clubes do Brasileirão, como Corinthians e São Paulo, e alguns do exterior sondaram o futuro dele.

O interesse do clube no jogador foi informado inicialmente pelo ge.

Carreira de Pedro Rocha, alvo do Coritiba

Pedro Rocha se destacou peo Grêmio, com 32 gols e 10 assistências em 126 jogos. Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Formado nas bases de Atlético Diadema-SP e Juventus-SP, Pedro Rocha se profissionalizou no Moleque Travesso em 2013 e, dois anos depois, acertou com o Grêmio. No Tricolor gaúcho, ele ganhou projeção nacional ao marcar dois gols na final do título da Copa do Brasil de 2016, contra o Atlético-MG, e ser expulso na sequência.

No fim do ano seguinte, com a conquista da Libertadores e 32 gols e 10 assistências em 126 jogos pelo time gaúcho, o atacante foi vendido ao Spartak Moscow, da Rússia, por 12 milhões de euros (R$ 45,2 milhões, na cotação da época). Na Europa, não conseguiu se firmar, com um gol e uma assistência em 19 jogos.

Sem espaço, ele foi emprestado ao Cruzeiro, Flamengo e Athletico, entre 2019 e 2022. No período, ele foi campeão do Brasileirão pelo Fla em 2020 e da Sul-Americana pelo Furacão em 2021, mas teve pouco protagonismo e veio do banco de reservas na maioria dos confrontos.

Depois, Pedro Rocha ficou no Fortaleza por duas temporadas e meia, com quatro gols e 10 assistências em 35 partidas, além dos títulos do estadual de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024. Antes do Remo, ele atuou pelo Criciúma no ano passado e fez apenas sete jogos.

Coritiba avança por técnico

O Coritiba avançou nas tratativas por um técnico para 2026, uma semana depois da saída de Mozart por desacordo financeiro. A diretoria alviverde ouviu um 'não' de Renato Paiva e agora se aproxima de Fernando Seabra.

O treinador de 48 anos já trabalhou com William Thomas, head esportivo, na base do Athletico e agrada parte da SAF. O Coritiba entende que ele tem um perfil de potencial continuidade por mais de uma temporada, como era a ideia com Mozart até o salário ser um entrave.

Neste ano, Fernando Seabra foi demitido do Bragantino no fim de outubro. Ele tabém tem passagem pelo Cruzeiro em 2024.