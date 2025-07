Atacante é vendido por time da Série B para o futebol da Indonésia

O atacante Allano deixou o Operário-PR e acertou com um time da Indonésia. A venda para o Persija Jakarta foi sacramentada nesta terça-feira (22), mas os valores não foram revelados.

continua após a publicidade

A negociação foi divulgada inicialmente pelo repórter Leandro Andrade, da MZ Esportes, e confirmada pelo Lance!.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Allano, 30 anos, chegou ao Fantasma em fevereiro deste ano e somou 22 jogos, com um gol e duas assistências. Ele foi titular na conquista do Campeonato Paranaense de 2025 contra o Maringá.

A última partida do atacante foi em 17 de julho, diante do CRB, pela Série B. Com contrato até o final da temporada, ele já não foi relacionado para o confronto desta noite contra o Atlético-GO, no estádio Germano Krüger, pela 18ª rodada.

continua após a publicidade

No Persija Jakarta, Allano vai encontrar o atacante Gustavo França, que deixou o Londrina na semana passada. Para repor a saída de Allano, o Operário-PR contratou os atacantes Vitor Pernambuco, Kauã Gomes e Matheus Souza.

Allano denunciou jogador por injúria racial

Na passagem pelo Operário-PR, Allano também ficou marcado por um caso de suposta injúria racial, em maio, no jogo contra o América-MG. O meia Miguelito, do time mineiro, teria o chamado de "preto do c******" e acabou preso, mas foi solto no mesmo dia.

continua após a publicidade

O atacante do Fantasma ainda recebeu ataques racista nas redes sociais logo após a denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR). O atleta do Coelho, que negou o racismo em depoimento, recebeu uma suspensão de cincos jogos do Superior Tribunal de Justiça Brasileira (STJD), mas já está atuando normalmente na Série B. Miguelito também virou réu na Justiça e pode pegar de dois a cinco anos de prisão, se condenado.

Carreira de Allano

Allano jogou no Cruzeiro entre 2014 e 2016. Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Allano iniciou a carreira na base do Botafogo e se profissionalizou em 2014. Na sequência, atuou pelo Cruzeiro e Bahia antes de se transferir para a Europa.

No Velho Continente, o atacante jogou no Estoril-POR, Bursaspor-TUR e Santa Clara-POR, além de passagem pelo Ventforet Kofu, do Japão. No retorno ao Brasil, ele jogou por CSA, Goiás e Criciúma.

Operário-PR na Série B

O Operário-PR é o 15º colocado da Série B, com 19 pontos em 18 jogos. A equipe alvinegra não vence há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas.