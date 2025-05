Atleta do América-MG é preso por racismo em jogo da Série B

O atleta Miguelito, do América-MG, foi preso em flagrante por injúria racial contra o atacante Allano, do Operário-PR, durante a partida entre as equipes pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O caso ocorreu em Ponta Grossa, Paraná, e teve como testemunha o volante Jacy, do time mandante.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, os envolvidos no caso foram levados pela PM à 13ª Subdivisão Policial. Após todos serem ouvidos, Miguelito teve prisão decretada pelo crime previsto na Lei nº 7.716/89.

A Polícia Civil já entrou em contato com os responsáveis pela transmissão da partida para obter as imagens que possam comprovar o suposto crime. De acordo com a denúncia, o jogador do América-MG teria dirigido a expressão “Preto do c***” ao atleta do Operário.

Miguelito permanecerá detido até a realização da audiência de custódia. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias. A pena máxima prevista para o crime de injúria racial é de cinco anos de prisão.

O caso

O lance aconteceu aos 30 minutos da primeira etapa e a partida ficou paralisada por 15 minutos. Após tomar conhecimento da situação, o árbitro Alisson Sidnei Furtado acionou o protocolo antirracista da Fifa e da CBF, cruzando os braços na altura do peito em formato de “X”. A denúncia racial deve constar na súmula da partida.

Durante a paralisação, o árbitro ficou aguardando uma possível verificação das imagens e uma nova confusão foi formada, desta vez envolvendo os jogadores do América e torcedores do Operário. Um homem precisou ser retirado das arquibancadas, acompanhado por policiais militares.

A denúncia de Allano ocorreu após uma disputa de bola, quando os jogadores aguardavam um arremesso lateral. Neste momento, Miguelito virou em direção ao atacante do Operário, que partiu para cima dele junto com Jacy, também do fantasma. Em seguida, os atletas foram até o árbitro relatar o ocorrido.

Confira nota da assessoria do Operário-PR

“Allano denunciou para a arbitragem falas racistas do camisa 7 do América-MG. O árbitro Alisson Sidnei Furtado acionou o protocolo de racismo, simbolizado por um X com os braços, e resolveu retornar a partida sem alterações.

Com a denúncia de racismo, a torcida do Operário mostrou indignação e, no momento, arremessou copo com líquido em direção ao banco de reservas visitante. O camisa 4 do América identificou e o torcedor foi retirado da arquibancada.

O Operário Ferroviário irá prestar todo apoio ao jogador Allano e lamenta a continuidade da partida sem modificações, uma vez que o protocolo foi acionado, e está buscando imagens claras que confirmem a alegação.”