Santos x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações

Santos e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O confronto, válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

O Santos vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa. A equipe, que ocupa a 17ª colocação na tabela com 14 pontos, ainda busca reação para escapar da zona de rebaixamento e melhorar o desempenho nas próximas rodadas. Antes do confronto contra a equipe do interior paulista, venceu o Fortaleza (fora) e o Flamengo (casa).

Já o Internacional conseguiu um importante resultado ao vencer o Ceará por 1 a 0 na Beira-Rio. Com o triunfo, o time gaúcho soma 40 pontos e aparece na 12ª posição, mostrando recuperação na temporada com duas vitórias seguidas e a busca por uma colocação melhor na tabela.

Histórico do confronto

Internacional e Santos protagonizaram até hoje 81 confrontos oficiais, com um equilíbrio notável entre as equipes. O Colorado soma 29 vitórias, enquanto o Peixe conquistou 27 triunfos, além de 25 partidas que terminaram empatadas.

Quando o duelo acontece na Beira-Rio, o Internacional leva vantagem clara, com 22 vitórias em 44 jogos, contra 7 do Santos e 15 empates. Já na casa do Santos, o equilíbrio se mostra diferente, com o time da Baixada Santista dominando os duelos: foram 20 vitórias santistas, 7 do Internacional e 10 empates em 37 partidas.

Confronto será realizado no estádio da Vila Belmiro (Foto: Juliana Yamaoka /Lance!)

Confira as informações do jogo entre Santos x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X INTERNACIONAL

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Willian Arão (João Schmidt), Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Neymar e Guilherme. (Técnico: Cleber Xavier)

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Borré e Carbonero. (Técnico: Roger Machado)