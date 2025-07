Atacante deixa time da Série C e acerta com futebol da Tailândia

O atacante Gustavo França deixou o Londrina e acertou com um time da Tailândia. A informação foi confirmada pelo próprio clube nesta quinta-feira (17).

continua após a publicidade

O jogador recebeu uma proposta do Persija Jakarta nesta semana, e o Tubarão aceitou liberá-lo. A diretoria afirmou que a saída do atleta foi "em comum acordo", sem recompensação financeira.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gustavo França, 27 anos, chegou ao clube paranaense para a Série C do ano passado e somou 38 jogos, com seis gols e quatro assistências. Nesta temporada, ele tinha quatro gols e três passes decisivos.

continua após a publicidade

Sem o atacante, o Londrina volta a campo contra o Itabaiana no sábado (12), às 19h30 (de Brasília), no VGD, pela 13ª rodada. O Tubarão é o quarto colocado, dentro do G-8, com 20 pontos.

Londrina contrata dois atacantes

Para o lugar de Gustavo França, a direção alviceleste foi rápida e trouxe dois atacantes: Rikelmi, ex-Botafogo e que estava no Capital-DF, e Eliel, do Paysandu e que vem emprestado pelo Cuiabá. A dupla já foi apresentada e integrada ao elenco nesta semana.

continua após a publicidade

Carreira de Gustavo França

Gustavo França, em passagem pelo Guarani. Foto: Raphael Silvestre/Guarani FC

Gustavo França iniciou sua carreira na base do Corinthians e ficou até o sub-17, quando foi jogar no futebol de Malta. Em 2018, retornou ao futebol brasileiro ainda na formação para atuar no Juventus-SP e Internacional.

Em 2020, ele se profissionalizou no Metropolitano-SC. Na sequência, defendeu o América-RJ, Paraná Clube, Portuguesa, ABC, Figueirense e Guarani.