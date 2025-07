O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. No confronto, o atacante Pedro foi decisivo ao marcar o gol da vitória do Rubro-Negro na reta final da partida. O fato repercutiu nas redes sociais e parte da torcida aproveitou o momento para mandar um recado para Filipe Luís.

O treinador e o atacante se envolveram em uma polêmica na última semana, que resultou no afastamento de Pedro dos últimos dois jogos do clube. O retorno aconteceu justamento contra o Fluminense. O camisa 9 saiu do banco de reservas para decidir o clássico.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo repercutiram a necessidade e importancia do atacante para o time. Alguns internautas chegaram a afirmar que Filipe Luís não pode montar uma equipe sem o jogador. Veja a repercussão abaixo:

