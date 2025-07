Parte da torcida do Atlético-MG não está satisfeita com o futebol apresentado pela equipe até aqui na temporada. Há até parte dos torcedores que pedem a demissão de Cuca, treinador atleticano. Veja os números do Galo no ano até aqui.

O Atlético é uma das poucas equipes que está viva em três diferentes competições. O Galo vem atuando pelo Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Brasileirão

O Atlético vinha apresentando uma enorme crescente no Campeonato Brasileiro. Após oito jogos de invencibilidade no torneio e de ter colado no G6, o Galo foi derrotado pelo Bahia e Palmeiras, os dois jogos após a pausa do Super Mundial de Clubes.

Com as duas derrotas seguidas, o Atlético caiu para a nona colocação, mantendo os 20 pontos. A distância para o G6 é de cinco pontos, enquanto para o G4 é de seis.

14 jogos

5 vitórias

5 empates

4 derrotas

Sul-Americana

O Galo passou na fase de grupos em segundo colocado, indo para a disputa do playoffs, contra um time oriundo da Libertadores, o Bucaramanga é adversário.

O Atlético fez três jogos após a pausa para o Super Mundial até aqui, a única vitória foi na Sul-Americana, justamente contra o Bucaramanga. O Galo venceu o jogo de ida do playoffs por 1 a 0. Agora, o clube mineiro precisa apenas do empate para se classificar às oitavas.

7 jogos

3 vitórias

3 empates

1 derrota

Copa do Brasil

A Copa do Brasil vem sendo outra competição em que o Atlético vem avançando. A equipe de Cuca começou na primeira fase, desde então vem se classificando no torneio. O Galo passou por Tocantinópolis, Manaus e Maringá.

O Atlético está nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Flamengo, atual campeão do torneio. As equipes vão reeditar a final do ano passado.

4 jogos

3 vitórias

1 empate

Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro é a única competição que o Atlético disputou e que já chegou ao fim. O Galo foi campeão pela sexta vez consecutiva. Com Cuca, a equipe começou mal, mas se recuperou e conquistou o título.

Números com Cuca, já que os primeiros jogos foram sem o elenco profissional.

9 jogos

7 vitórias

1 empate

1 derrota

Próximos jogos do Galo

24 de julho - Galo x Bucaramanga – Copa Sul-Americana

27 de julho - Flamengo x Galo - Campeonato Brasileiro

31 de julho - Flamengo x Galo – Copa do Brasil

3 de agosto - Galo x Bragantino - Campeonato Brasileiro

6 de agosto - Galo x Flamengo - Copa do Brasil