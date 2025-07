O Corinthians encaminhou a transferência do lateral-esquerdo Julio Cesar Pereira, o Julinho, para o Goiás. O jogador, que atuava pelas equipes Sub-17 e Sub-20 do clube paulista, tinha contrato válido até julho de 2026 e multa rescisória de R$ 30 milhões.

Pelo acordo, o Corinthians permanece com 30% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os 70% restantes passam a pertencer ao Goiás, com quem assinará por três temporadas.

Julinho já não participa das atividades com as categorias de base do Timão. No momento, realiza apenas trabalhos físicos no campo, como corridas, além de treinos na academia, enquanto a documentação é finalizada. O contrato com o Goiás já está acertado.

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, Julinho iniciou a carreira no Mixto. Aos 11 anos, fez avaliação no Cruzeiro, onde permaneceu por dois anos. Depois, passou por Santos e Vila Nova-GO até chegar ao Corinthians, clube do coração de sua família.

Jogador chegou a ficar afastado do Corinthians

Antes da negociação com o Goiás, Julinho ficou afastado dos grupos das categorias de base do Corinthians por 82 dias em razão de um desentendimento com a diretoria. Cerca de um mês após o retorno, o clube recebeu a proposta da equipe do Centro-Oeste brasileiro e decidiu aceitá-la.

Em 2025, foram dois jogos pela equipe Sub-20 e quatro pelo time Sub-17.