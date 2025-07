Do que o Internacional precisa na partida contra o Santos

Na noite desta quarta-feira (23), o Internacional tem o típico jogo de seis pontos. Com 17 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Colorado continua próximo a zona de rebaixamento. Então, se vencer o Santos, 17º, primeiro no Z4, com 14 pontos, não só se afasta do grupo de baixo da tabela, como afunda o Peixe entre os quatro que correm risco de caírem para a Série B.

Além do Alvirrubro e do Alvinegro Praiano, Vasco, com 14, Vitória, com 15, São Paulo, 16, e Grêmio, 17, estão na briga para se afastar da incômoda posição.

Só a vitória importa

Para não depender de resultados paralelos, o Inter precisa vencer os paulistas. A vitória não só garante três pontos na tabela, como deixa o time de Roger Machado com seis pontos a mais que a equipe de Neymar. Ou seja, o famoso confronto de seis pontos.

Além disso, com o resultado favorável na Vila Belmiro, o Colorado seguirá à frente de Vasco, Vitória, São Paulo e Grêmio. Até porque o Tricolor Paulista e o Leão já atuaram pela rodada, e o Tricolor Gaúcho e o Gigante da Colina não entram em campo porque têm compromisso pela Sul-Americana.

Escalação será repetida

O Alvirrubro tem mais um treino, na manhã desta terça (22), para definir o time que entrará em campo – a delegação embarca para São Paulo às 14h (de Brasília). A tendência, pelo que comentou Roger na coletiva após a partida contra o Ceará, é de repetição de time.

Ou seja, com exceção de Bernabei, será a terceira partida consecutiva com a mesma escalação. Dessa forma, o Inter deverá enfrentar o Santos com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.